Cụ ông đạp xe gần 800 km lấy mẫu ADN tìm 2 anh trai là liệt sĩ

Những ngày qua, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh này để xây dựng ngân hàng gen phục vụ cho việc xác định tên tuổi, quê quán và trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ chưa rõ danh tính. Hàng chục ngàn mẫu sinh phẩm đã được thu nhận. Trong số thân nhân các liệt sĩ, cụ ông Hồ Xuân Trường (75 tuổi) đã vượt gần 800 km bằng xe đạp từ Kon Tum về xã Quỳnh Phú (Nghệ An) để lấy mẫu tìm kiếm thông tin 2 anh trai là liệt sĩ.

Công an hỗ trợ ông Trường làm thủ tục lấy mẫu ADN ẢNH: THANH HOÀN

Ông Trường quê ở xã Quỳnh Thuận cũ (nay là xã Quỳnh Phú). Năm 2009, ông Trường rời quê, vào Kon Tum sinh sống với con cháu. Khi biết tin Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, ông đã quyết định trở về quê bằng xe đạp. Nhờ đã có nhiều năm duy trì thói quen đạp xe địa hình, nên ông Trường vẫn giữ được thể lực tốt.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, nước uống, nhu yếu phẩm và được sự đồng ý của con cháu, rạng sáng 25.6, ông Trường bắt đầu hành trình về quê. Ông đi theo quốc lộ 14.

"Tôi chỉ dừng lại để ăn và ngủ nghỉ. Trời nắng rất gắt, đạp xe nhiều cũng mệt nhưng nghĩ đến việc kịp lấy mẫu ADN để tìm kiếm 2 anh trai thì tôi lại có thêm động lực", ông Trường kể.

Thiếu tá Hồ Kiên Trung, Phó trưởng Công an xã Quỳnh Phú, cho biết chiều 27.6, công an xã liên lạc với ông Trường thì ông thông báo đã đến Hà Tĩnh bằng xe đạp. Việc ông đi xe đạp khiến mọi người bất ngờ vì quãng đường quá xa, thời tiết lại nắng nóng.

"Chúng tôi ngỏ ý bố trí xe ô tô vào đón, nhưng ông quyết từ chối, nói vẫn đủ sức để tự đạp xe về quê", thiếu tá Trung kể.

Ông Trường sau đó đã về đến xã Quỳnh Phú sau 3 ngày đạp xe. Do địa điểm lấy mẫu ADN được tổ chức tại P.Tân Mai, cách xã Quỳnh Phú khoảng 15 km nên chính quyền đã bố trí 4 chuyến xe đưa 421 thân nhân của 359 liệt sĩ của xã đến điểm lấy mẫu.

Hy vọng tìm được anh trai

Gia đình ông Trường có 4 anh em trai, 3 người lên đường nhập ngũ, nhưng chỉ 1 người trở về. Liệt sĩ Hồ Văn Hữu là anh cả, hy sinh năm 1964 tại chiến trường miền Nam, liệt sĩ Hồ Văn Lập là con thứ 2, hy sinh năm 1972 tại Bình Định.

Ông Trường hy vọng sẽ tìm thấy hài cốt của 2 anh trai từ ngân hàng gen ADN ẢNH: THANH HOÀN

"Sau chiến tranh, cuộc sống khó khăn khiến gia đình không có điều kiện đi tìm hài cốt 2 anh trai tôi. Cha mẹ tôi đến cuối đời vẫn đau đáu vì chưa tìm thấy hài cốt của con", ông Trường kể.

Khi kinh tế gia đình khá hơn, ông Trường đã nhiều lần đi tìm mộ 2 anh trai. Có lần, theo các manh mối thông tin được cung cấp, ông Trường vào tỉnh Quảng Nam (cũ) để tìm liệt sĩ Hồ Văn Hữu. Tuy nhiên, khu vực này từng bị bom đánh phá dữ dội nên việc xác định vị trí chôn cất gần như không thể. Việc tìm kiếm hài cốt 2 anh trai liệt sĩ là rất khó khăn, nhưng ông Trường vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có kết quả.

Nhận được thông báo của công an về việc lấy mẫu ADN của thân nhân để phục vụ xác định tên tuổi, quê quán cho các liệt sĩ chưa xác định danh tính, ông Trường lập tức về quê.

Ngoài 2 liệt sĩ đã hy sinh, người anh trai còn lại của ông Trường cũng đã mất. Trong gia đình chỉ còn ông là thân nhân trực hệ của 2 liệt sĩ. "Tôi rất mong việc lấy mẫu ADN sẽ giúp gia đình có thêm hy vọng tìm được các anh tôi", ông Trường nói.