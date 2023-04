Cú sốc cho U.19 HAGL

Ngay khi lực lượng có san sẻ cho Học viện Nutifood trước đây thì đội bóng phố núi vẫn luôn có thành tích cao và đủ sức tranh chấp huy chương. Kể cả khi không còn những tên tuổi như thế hệ của Công Phượng, nhưng nhờ công tác đào tạo trẻ luôn tốt, HAGL vẫn luôn là thế lực mà ai cũng kiêng dè.

Vậy mà ngay trận mở đầu bảng B VCK giải U.19 quốc gia ở Tây Ninh, U.19 HAGL bất ngờ bị một tân binh lần đầu góp mặt trong tốp 12, còn rất thiếu kinh nghiệm là Bình Phước quật ngã với tỷ số 3-2. Đáng nói là chỉ trong 26 phút đầu, HAGL đã vỡ trận với 3 bàn thua chớp nhoáng từ những pha dàn xếp phản công vô cùng mạch lạc, gắn bó của đội bóng miền Đông Nam bộ. Văn Hùng, Tiến Nam và Trung Thắng đã đánh sập niềm kiêu hãnh của HAGL khi khoét vào hàng thủ phòng ngự khu vực kém và bọc lót rất hớ hênh, biến những chiếc áo vàng trở nên lúng túng.

U.19 HAGL tự làm khó mình khi để thua Bình Phước (giữa) Khả Hòa

Sai lầm của U.19 HAGL chính là đánh giá chưa đúng về đối thủ nên xây dựng đội hình quá chú trọng vào tấn công. Thêm vào đó tuyến giữa như bị mất hút, không giữ được thế trận khi bị phản công, còn hàng trên Minh Tiến - Minh Tâm thiếu hẳn sự kết dính, nên dù cầm bóng nhiều nhưng đá không mạch lạc, ít có sự đột biến trong tấn công. Phải sau 3 bàn thua, HAGL mới bừng tỉnh, bắt đầu cho thấy kinh nghiệm trận mạc của mình. Nhưng dù nỗ lực hết sức cũng chỉ có 2 bàn gỡ do Minh Tiến và hậu vệ phải Hoàng Thắng ghi chưa đủ giúp HAGL tìm lại được niềm vui.

Ở bảng này, á quân Viettel cho thấy sức mạnh khi thắng đậm An Giang 4-2 do Đăng Dương, Công Phương, Thành Đạt và Trung Hiếu ghi để vươn lên dẫn đầu bảng B. Nếu bảng B có đến 11 bàn thắng sau 2 trận thì bảng C ngược lại không nhiều bàn thắng nhưng tính chất chuyên môn của cả hai trận Bình Dương - Đồng Tháp và Thanh Hóa - SLNA làm người xem hào hứng từ đầu đến cuối. Đội bóng đất Thủ cũng như HAGL bất bại ở vòng loại nhưng đã không giữ được thành tích này khi để Đồng Tháp thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Tô Minh Nhựt. Đây là trận mà thể lực của đội bóng đất sen hồng tốt hơn, trong khi phía Bình Dương chơi có phần nôn nóng và còn phải nhận thẻ đỏ vào cuối trận. Trong khi đó trận derby bắc Trung bộ quá hay khi bóng liên tục được hai đội đẩy tốc độ ào ạt từ đầu đến cuối, và cũng bất phân thắng bại trong 90 phút như hai trận U.19 và U.21 gần đây. Hà Minh Đức mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh ở phút 24 và Trần Quốc Hòa gỡ hòa 1-1 ở phút 80 cho SLNA.

Chiều nay 24.4 sẽ là lượt trận thứ 2 bảng A: Khánh Hòa gặp Hà Nội (15 giờ) và Đà Nẵng đấu với Tây Ninh (17 giờ 30). Cả hai trận được trực tiếp trên FPT Play và YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.