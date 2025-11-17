Cử tri Ecuador không cho Mỹ mở lại căn cứ quân sự

Gần 14 triệu người Ecuador đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu về việc có nên bãi bỏ lệnh cấm các căn cứ quân sự nước ngoài năm 2008 hay không. Với ba phần tư số phiếu đã được kiểm, khoảng 60% cử tri Ecuador đã có câu trả lời "không" cho việc dỡ bỏ lệnh cấm này.

Người dân vui mừng sau kết quả đầu tiên của cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp ở Guayaquil (Ecuador) ngày 16.11 Ảnh: AFP

Kết quả bỏ phiếu như thế trên thực tế đã ngăn cản quân đội Mỹ quay trở lại căn cứ không quân Manta ở Ecuador trên bờ biển Thái Bình Dương, nơi từng là trung tâm cho các hoạt động chống ma túy của Washington, theo AFP.

Đây là một thất bại nghiêm trọng đối với Tổng thống Noboa, người đã đặt cược vận mệnh chính trị của mình vào việc giải quyết tình trạng bạo lực tràn lan của các băng nhóm và xây dựng liên minh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo AFP.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhắm vào những thuyền bị cáo buộc buôn bán ma túy ở vùng Caribbean và Thái Bình Dương, một chiến dịch gây chia rẽ nhưng được ông Noboa ủng hộ.

Ông Trump đến sát quyết định về Venezuela, Mỹ diệt thêm một 'thuyền buôn ma túy'

Các cử tri Ecuador cũng được hỏi ba câu hỏi khác là liệu có nên chấm dứt tài trợ công cho các đảng chính trị, giảm số lượng nhà lập pháp, và thành lập một cơ quan dân cử để soạn thảo hiến pháp mới hay không. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy những đề xuất đó cũng không được cử tri ủng hộ, với tỷ lệ phản đối cao.

"Chúng tôi tôn trọng ý nguyện của người dân Ecuador", Tổng thống Noboa tuyên bố, chấp nhận kết quả. Trước đó, ông Noboa hy vọng một hiến pháp mới sẽ trao cho ông nhiều quyền lực hơn để giải quyết tội phạm, hạn chế quyền lực của ngành tư pháp và cải cách nền kinh tế, theo AFP.