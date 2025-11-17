Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cử tri Ecuador không cho Mỹ mở lại căn cứ quân sự

Văn Khoa
Văn Khoa
17/11/2025 11:57 GMT+7

Các cử tri Ecuador đã phản đối việc cho phép Mỹ mở lại căn cứ quân sự ở đất nước của họ trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 16.11, một đòn chính trị giáng mạnh vào Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, theo AFP.

Gần 14 triệu người Ecuador đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu về việc có nên bãi bỏ lệnh cấm các căn cứ quân sự nước ngoài năm 2008 hay không. Với ba phần tư số phiếu đã được kiểm, khoảng 60% cử tri Ecuador đã có câu trả lời "không" cho việc dỡ bỏ lệnh cấm này.

Cử tri Ecuador không cho Mỹ mở lại căn cứ quân sự - Ảnh 1.

Người dân vui mừng sau kết quả đầu tiên của cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp ở Guayaquil (Ecuador) ngày 16.11

Ảnh: AFP

Kết quả bỏ phiếu như thế trên thực tế đã ngăn cản quân đội Mỹ quay trở lại căn cứ không quân Manta ở Ecuador trên bờ biển Thái Bình Dương, nơi từng là trung tâm cho các hoạt động chống ma túy của Washington, theo AFP.

Đây là một thất bại nghiêm trọng đối với Tổng thống Noboa, người đã đặt cược vận mệnh chính trị của mình vào việc giải quyết tình trạng bạo lực tràn lan của các băng nhóm và xây dựng liên minh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo AFP.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhắm vào những thuyền bị cáo buộc buôn bán ma túy ở vùng Caribbean và Thái Bình Dương, một chiến dịch gây chia rẽ nhưng được ông Noboa ủng hộ.

Ông Trump đến sát quyết định về Venezuela, Mỹ diệt thêm một 'thuyền buôn ma túy'

Các cử tri Ecuador cũng được hỏi ba câu hỏi khác là liệu có nên chấm dứt tài trợ công cho các đảng chính trị, giảm số lượng nhà lập pháp, và thành lập một cơ quan dân cử để soạn thảo hiến pháp mới hay không. Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy những đề xuất đó cũng không được cử tri ủng hộ, với tỷ lệ phản đối cao.

"Chúng tôi tôn trọng ý nguyện của người dân Ecuador", Tổng thống Noboa tuyên bố, chấp nhận kết quả. Trước đó, ông Noboa hy vọng một hiến pháp mới sẽ trao cho ông nhiều quyền lực hơn để giải quyết tội phạm, hạn chế quyền lực của ngành tư pháp và cải cách nền kinh tế, theo AFP.

Tin liên quan

Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị dẫn độ sang Mỹ

Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị dẫn độ sang Mỹ

AFP ngày 21.7 đưa tin Ecuador đã dẫn độ trùm ma túy Jose Adolfo Macias, thủ lĩnh băng nhóm khét tiếng Los Choneros, sang Mỹ chờ hầu tòa.

Venezuela đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Ecuador vì vụ đột kích sứ quán Mexico

5 người bị cáo buộc mưu sát Tổng thống Ecuador được thả

Khám phá thêm chủ đề

cử tri Ecuador Căn cứ quân sự Mỹ Trump Trưng cầu dân ý
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận