Cử tri lần đầu bỏ phiếu bầu cử: 'Đây là dấu mốc trưởng thành'

Sáng 15.3, người dân tại tổ dân phố Trung Nghĩa 6 (phường Đồng Sơn, Quảng Trị) đã chuẩn bị mọi thứ từ trang phục chỉnh tề cho đến tấm thẻ cử tri được giữ gìn cẩn thận mang đến điểm bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Quảng trị.

Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra sôi nổi. Bên cạnh những cử tri đã nhiều lần tham gia bầu cử, không ít người trẻ lần đầu tiên được hòa mình vào không khí của ngày hội đặc biệt này.

Mai Lan thực hiện bỏ lá phiếu của mình tại điểm bầu cử phường Đồng Sơn ẢNH: THANH XUÂN

Cầm lá phiếu trên tay, Đặng Thị Mai Lan (sinh viên năm nhất Trường ĐH Quảng Bình), cảm thấy tự hào khi được cùng các cô, các chú cùng những bạn trẻ khác tham gia bầu cử.

"Lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu cử, được đứng chung với các anh chị, các cô chú tham gia sự kiện quan trọng của đất nước khiến tôi cảm thấy bản thân mình thực sự đã trưởng thành", Mai Lan nói.

Nguyễn Văn Vinh, cử tri vừa đủ 18 tuổi lần đầu tham gia bỏ phiếu bầu cử ẢNH: THANH XUÂN

Cũng theo Lan, từ khi vào học đại học, nắm được nhiều thông tin bổ ích hơn và biết rằng sắp tới cả nước tổ chức bầu cử nên đã tìm hiểu rõ về các quy định, trao đổi với gia đình các đại biểu tại địa phương.

Nguyễn Văn Vinh, sinh viên năm 2 Trường CĐ Y tế Quảng Bình, cũng chung mạch cảm xúc với Lan khi là gen Z có lần đầu cầm trên tay lá phiếu bầu cử.

"Khi nhận được lá phiếu, bản thân em có đôi chút bỡ ngỡ nhưng tới giờ phút này, đứng tại đây cùng mọi người chuẩn bị bỏ phiếu vào thùng bầu cử, bản thân em cảm thấy rất vui. Đây là niềm tự hào to lớn tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng em tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình", Vinh chia sẻ.

Vinh cảm thấy rất tự hào vì lần đầu tiên được tham gia vào các vấn đề chung của đất nước ẢNH: THANH XUÂN

Trước đó, Vinh đã chia sẻ thông tin bầu cử, đại biểu trên trang cá nhân của mình với mong muốn mọi người có thể hiểu rõ các quy định để từ đó lựa chọn các đại biểu xuất sắc cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong khi đó, Nguyễn Lê Anh Thư (cử tri phường Đồng Sơn), cho biết đây là lần đầu tiên tham gia bầu cử nên cảm thấy rất vinh dự khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Người dân phường Đồng Sơn tham gia bỏ phiếu vào sáng nay (15.3) ẢNH: THANH XUÂN

Theo Anh Thư, việc tham gia bầu cử là dịp để thế hệ trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước. "Mỗi lá phiếu là cách thế hệ trẻ trao gửi niềm tin, góp thêm một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng tương lai chung của đất nước", Anh Thư chia sẻ.