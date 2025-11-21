Cử tri MAGA chấn động vì ông Trump rạn nứt với đồng minh nhiệt thành

Việc bà Marjorie Taylor Greene mới đây bất ngờ rạn nứt quan hệ với Tổng thống Donald Trump trong vấn đề hồ sơ tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein đã trở thành "con voi trong phòng" tại cuộc họp, và bà chủ tịch đảng địa phương Jackie Harling đã thẳng thắn đề cập chuyện này.

"Chúng tôi yêu mến Tổng thống Trump, và chúng tôi cũng yêu mến nữ dân biểu của mình. Và dường như đang có một chút rắc rối đang diễn ra", bà Harling chia sẻ.

Mọi người lần lượt bày tỏ lo ngại về vết rạn nứt ngày càng sâu sắc và tác động tiềm tàng của nó đến phong trào MAGA, tức "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại".

"Hai nhân vật quyền lực với khát vọng và tiếng nói mạnh mẽ đã tìm thấy điểm đụng độ, dù điều đó không tốt đẹp chút nào. Nó làm tôi tổn thương, nó làm trái tim tôi đau khi theo dõi nữ dân biểu của chúng ta, khi tôi biết rõ bà ấy đã nỗ lực thế nào để làm việc vì chúng ta", một cử tri MAGA chia sẻ.

Nỗi lo sợ về sự phân liệt trong phong trào MAGA xuất hiện đúng một năm trước cuộc bầu cử giữa kỳ, khi đảng Dân chủ hy vọng giành lại quyền kiểm soát Quốc hội.

Ông Trump và các trợ lý của ông đã vận động hành lang rất tích cực trong nhiều tháng để ngăn chặn việc công bố thêm các tài liệu từ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, người từng có thời gian là bạn của ông Trump.

Tổng thống chỉ thay đổi lập trường sau khi một kiến nghị tại Hạ viện thu thập đủ ủng hộ để buộc phải đưa ra bỏ phiếu về vấn đề này.

Một cuộc họp của đảng Cộng hòa tại Lafayette (bang Georgia, Mỹ) hôm 18.11 ẢNH: REUTERS

Nhưng điều đó cũng xảy ra sau khi ông Trump rút lại sự ủng hộ dành cho bà Greene.

BÀ Greene nói: "Tôi bị gọi là kẻ phản bội bởi chính người mà vì tôi đã đấu tranh trong cả năm, không, thực ra là sáu năm trời vì người đó, và tôi trao cho ông ấy lòng trung thành của mình một cách miễn phí. Tôi đã thắng cử nhiệm kỳ đầu mà không cần sự ủng hộ của ông ấy, đánh bại tám người đàn ông khác trong cuộc bầu cử sơ bộ".

Ông Trump đã ra tín hiệu rằng ông sẽ ủng hộ một ứng cử viên Cộng hòa thách thức bà Greene trong cuộc bầu cử năm tới, nhưng bà Harling nói bà không chắc điều đó sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho ông Trump.

"Tôi không nghĩ việc xuất hiện trên chương trình 'The View' biến bạn thành người Dân chủ. Tôi không nghĩ nói vài lời tích cực về Nancy Pelosi biến bạn thành người Dân chủ. Tôi không nghĩ vậy. Bạn biết đấy, chúng tôi là phụ nữ miền Nam, đôi khi chúng tôi nói những lời tử tế khi trong lòng thực sự muốn nói những điều không tử tế. Và tôi không nghĩ rằng, tôi chưa thấy bất cứ điều gì Marjorie làm khiến tôi phải nghi ngờ niềm tin của mình vào cô ấy", bà Harling nói.

Sự rạn nứt giữa ông Trump và một người trung thành với MAGA như bà Greene là điều hiếm thấy.

Tuy nhiên, ông Kerwin Swint, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Kennesaw State, Georgia, cho rằng về mặt chính trị, bà Greene nhiều khả năng sẽ trụ vững.

Ông Swint nhận định: "Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào dòng thời gian khi tất cả chuyện này xảy ra, nó bắt đầu vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6. Và đó là khoảng thời gian mà các nguồn tin của tôi nói với tôi rằng Tổng thống Trump đã nói với bà ấy, 'Hãy nhìn này, bà sẽ không đắc cử vào Thượng viện ở Georgia đâu. Bà sẽ không đắc cử thống đốc Georgia đâu, bà cần phải lùi lại'".

"Trong khu vực bầu cử của bà ấy, rất nhiều người Cộng hòa ở quận 14 tôn thờ bà. Họ nghĩ bà ấy là một chiến binh. Bà ấy là anh hùng của họ, cho phong trào dân túy, cho 'Nước Mỹ trên hết'. Thêm nữa, bà ấy có một tài khoản ngân hàng vận động tranh cử khổng lồ. Bà ấy có mức độ nhận diện tên tuổi đáng kinh ngạc. Và vì thế, tôi nghĩ bất kỳ ứng viên Cộng hòa nào cũng sẽ khó để đánh bại bà ấy. Không phải là không thể, nhưng rất khó", ông Swint nói thêm.

Va chạm xung quanh vụ Epstein đã có tác động rộng hơn đến tỷ lệ ủng hộ công chúng dành cho ông Trump.

Nó đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông cho đến nay, theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos.

Cuộc thăm dò đó cho thấy chỉ 44% người Cộng hòa nghĩ ông Trump đang xử lý tốt tình huống, và 70% người Mỹ nói chung tin rằng chính phủ đang che giấu thông tin về những người có liên quan đến các tội ác tình dục của Epstein.