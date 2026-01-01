Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Cử tri phản ánh bị sai số tiền khi nộp thuế nhà đất, Bộ Tài chính nói gì?

Đan Thanh
Đan Thanh
01/01/2026 20:48 GMT+7

Cử tri TP.Hà Nội phản ánh, phần mềm nộp thuế nhà đất còn một số hạn chế như: thông tin cập nhật chậm, nhiều trường hợp người dân đã nộp nhưng hệ thống chưa ghi nhận, sai thông tin về số tiền nộp thuế…

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội liên quan tới kiến nghị của cử tri về nộp thuế nhà đất.

Cử tri TP.Hà Nội phản ánh, hiện nay, phần mềm nộp thuế nhà đất còn tồn tại một số hạn chế như: giao diện khó sử dụng, thao tác phức tạp, thường xuyên bị nghẽn mạng hoặc lỗi khi truy cập vào giờ cao điểm; thông tin cập nhật chậm, nhiều trường hợp người dân đã nộp nhưng hệ thống chưa ghi nhận kịp thời, gây phiền hà trong xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế; sai thông tin về số tiền nộp thuế, nội dung nộp thuế, người nộp thuế.

Cử tri đã kiến nghị nhiều lần trực tiếp với cơ quan thuế nhưng không được xử lý, giải quyết triệt để.

Dân 'than' bị sai số tiền khi nộp thuế nhà đất, Bộ Tài chính nói gì? - Ảnh 1.

Cử tri phản ánh người dân gặp nhiều khó khăn khi nộp thuế nhà đất qua hệ thống nộp thuế điện tử

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cử tri TP.Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế xem xét, sớm nâng cấp hệ thống phần mềm, cải thiện tốc độ truy cập, bổ sung hướng dẫn trực tuyến dễ hiểu, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật để tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trả lời nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1.7.2025, hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan thuế phải thực hiện nâng cấp nhiều chức năng, đồng thời nên đã phát sinh một số vướng mắc kỹ thuật như phản ánh của cử tri.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp rà soát, đánh giá toàn diện, triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng vận hành hệ thống, bao gồm: nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tối ưu giao diện và quy trình thao tác trên ứng dụng eTax Mobile, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước liên quan xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về nhà đất.

Đồng thời, hệ thống đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế đã được thiết lập để tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh.

Sau khi thực hiện nâng cấp, tối ưu hóa vận hành, đến nay hệ thống đã hoạt động ổn định, tốc độ truy cập được cải thiện rõ rệt và các phản ánh về lỗi kỹ thuật giảm đáng kể.

Thuế các tỉnh, thành phố, trong đó có Thuế TP.Hà Nội đã và đang tích cực có các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử. Cụ thể, công chức thuế trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thực hiện tra cứu, nộp các khoản thuế, kịp thời hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, thời gian tới sẽ chỉ đạo cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nói chung và chức năng nộp thuế điện tử nói riêng theo hướng hiện đại, thuận tiện, dễ sử dụng, qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế.

