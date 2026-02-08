Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Cử tri Thái Nguyên tín nhiệm tuyệt đối đại tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH khóa XVI

Đình Huy
Đình Huy
08/02/2026 17:42 GMT+7

Ngày 8.2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, hiện đang cư trú trên địa bàn P.Linh Sơn.

Tại hội nghị, sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của đại tướng Phan Văn Giang, cử tri tham gia nhận xét một cách dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Các ý kiến đánh giá đại tướng Phan Văn Giang là người có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi.

Cử tri Thái Nguyên tín nhiệm tuyệt đối đại tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH khóa XVI- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp gỡ cử tri

ẢNH: BQP

Các ý kiến của cử tri cũng khẳng định, đại tướng Phan Văn Giang có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, văn hóa, xã hội; có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành quân đội.

Cử tri P.Linh Sơn mong muốn đại tướng Phan Văn Giang nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, nhất trí tín nhiệm đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Cử tri Thái Nguyên tín nhiệm tuyệt đối đại tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH khóa XVI- Ảnh 2.

100% cử tri biểu quyết, nhất trí tín nhiệm đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI

ẢNH: BQP

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, với cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia nhiều ban chỉ đạo, hội đồng, sẽ có điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ là người đại diện của cử tri và nhân dân cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ mọi mặt; không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, đất nước, quân đội nói chung, địa phương nơi cư trú và nơi ứng cử nói riêng; dành nhiều thời gian cho việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Cử tri Thái Nguyên tín nhiệm tuyệt đối đại tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH khóa XVI- Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu

ẢNH: BQP

Cạnh đó, phát huy hết khả năng và kinh nghiệm để thực hiện tốt vai trò của ĐBQH trong việc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả cao, góp phần giải quyết được nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, trên cương vị được giao, luôn quán triệt sâu sắc điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng; tập trung thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, biện pháp xây dựng quân đội vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn bó máu thịt với nhân dân; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cử tri tín nhiệm tuyệt đối đại tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cử tri tín nhiệm tuyệt đối đại tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% cử tri P.Tiên Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã biểu quyết, tín nhiệm đại tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xem thêm bình luận