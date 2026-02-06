Cử tri tín nhiệm tuyệt đối đại tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 6.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Tiên Sơn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, hiện đang cư trú trên địa bàn P.Tiên Sơn.

Các cử tri biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với đại tướng Nguyễn Tân Cương ẢNH: BQP

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH khóa XVI và tóm tắt tiểu sử đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá, đại tướng Nguyễn Tân Cương tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và gia đình luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người Đảng viên, nghĩa vụ công dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, tín nhiệm đại tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương ẢNH: BQP

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định sẽ lĩnh hội, tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri; luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tôn trọng và bảo vệ hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống chuẩn mực của người cán bộ, Đảng viên, thực hiện tốt vai trò nêu gương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cương vị chức trách đảm nhiệm, đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng; tập trung xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương (sinh ngày 12.2.1966, quê tỉnh Ninh Bình); trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân quân sự; Ủy viên T.Ư Đảng: khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV. Từ tháng 10.1983 - tháng 6.1986, ông là học viên, Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Lục quân 2. Từ tháng 7.1986, ông là Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 201, Sư đoàn 302, Mặt trận 479, Quân khu 7, chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Trong những năm tiếp theo, ông Nguyễn Tân Cương được thăng quân hàm, giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; tiếp đó, ông là Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 rồi Tư lệnh Quân khu 4. Từ tháng 12.2019 - tháng 1.2021, ông Nguyễn Tân Cương là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đến tháng 6.2021, ông là Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 10.2024, ông Nguyễn Tân Cương được thăng quân hàm đại tướng.



