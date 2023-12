Cử tri TP.HCM đề nghị bỏ quy hoạch treo trên 20 năm

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri H.Hóc Môn có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Bí thư Huyện ủy Hóc Môn Trần Văn Khuyên.

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch đối với dự án treo

Ông Trần Văn Xê (cử tri ấp 3, xã Xuân Thới Sơn) kiến nghị HĐND TP.HCM xem xét điều chỉnh các đồ án quy hoạch có xác định sử dụng đất quy hoạch các khu công trình công cộng, khu cây xanh cách ly và đường dự phóng nhưng qua 20 năm chưa thực hiện.

Theo ông Xê, quy hoạch nào không còn phù hợp, địa phương và TP.HCM nên xem xét xóa bỏ để người dân an tâm sử dụng đất.

Ông Xê cũng đề xuất sớm xem xét thành lập dự án đầu tư cầu vượt đoạn ở ngã tư Hóc Môn, ngã tư Trung Chánh và xây dựng đường song hành Phan Văn Hớn nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe giờ cao điểm ở các tuyến đường Nguyễn Văn Bứa, Quốc lộ 22.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (xã Xuân Thới Thượng) kiến nghị sớm lập danh mục đầu tư mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng đến Cầu Lớn.

Cử tri H.Hóc Môn trình bày ý kiến với tổ đại biểu Quốc hội THÚY LIỄU

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND H.Hóc Môn cho biết, HĐND TP.HCM đã có chỉ đạo cho các sở, ngành rà soát giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng… đối với các khu dân cư xây dựng mới trên địa bàn, xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết cho người dân.

Về quy hoạch xây dựng khu công nghiệp tại xã Xuân Thới Thượng, ông Thắng thông tin, TP.HCM đang có những điều chỉnh quy hoạch chung trên địa bàn thành phố, lãnh đạo huyện đã có văn bản đề xuất bỏ quy hoạch khu công nghiệp thay thế bằng khu dân cư theo nguyện vọng của người dân.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, thông tin về việc quy hoạch cầu vượt ngã tư Hóc Môn, ngã tư Trung Chánh để giảm kẹt xe. Theo đó, Sở GTVT TP.HCM đã phối hợp Sở KH-ĐT TP.HCM để trình dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 22 gồm 2 nút giao đã được cơ bản thống nhất và dự kiến trình HĐND TP.HCM cho giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Dự kiến ngân sách đầu tư cho 2 cầu vượt là từ 400 - 600 tỉ đồng.

Về vấn đề mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng đến Cầu Lớn, ông An cho biết đây là 1 trong 7 dự án kết nối tỉnh Long An đã được UBND TP.HCM và UBND tỉnh Long An thống nhất ưu tiên đầu tư trong thời gian tới. Sở GTVT TP.HCM đã có công văn đưa dự án vào danh mục kêu gọi đầu tư của TP.HCM, kêu gọi vốn xã hội hóa, sử dụng vốn đầu tư công trung hạn.

Mạnh dạn hủy dự án không thiết thực

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận các ý kiến cử tri. Về đường Nguyễn Văn Bứa, bà Lệ cho rằng cách đây 48 năm, tầm nhìn và tư duy quy hoạch vẫn còn mang tính "đường làng ở quê" nhưng hiện nay tình hình phát triển đô thị đã rất nhanh, không còn đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri THÚY LIỄU

Liên quan đến quy hoạch dự án kéo dài, điều chỉnh quy hoạch, bà Lệ đề nghị UBND H.Hóc Môn, HĐND H.Hóc Môn phối hợp các sở ngành tập trung rà soát thực tế quy hoạch hiện nay như thế nào, khi quy hoạch dự án phải có đánh giá tác động đến đời sống của người dân, mạnh dạn hủy bỏ những dự án không thiết thực và đảm bảo theo quy hoạch chung của TP.HCM đến năm 2040 và 2060.