Chủ tịch huyện Hóc Môn xuống đường bóc gỡ quảng cáo ‘ngân hàng cột điện’

Sáng 25.11.2023, UBND xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) phối hợp cùng UBND huyện Hóc Môn, Công an TP.HCM tiếp tục ra quân tuyên truyền, bóc xóa các quảng cáo sai quy định góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn xã.



Chủ tịch huyện xuống đường lột quảng cáo ‘ngân hàng cột điện’

Cứ lột là lại bị dán lại

Theo số liệu báo cáo của Công an huyện Hóc Môn, từ năm 2022 đến nay, Công an huyện đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến "tín dụng đen". Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2023, Công an huyện ghi nhận 6 vụ việc gọi điện thoại, dùng sơn, chất bẩn tạt vào nhà người dân để đòi nợ liên quan tới "tín dụng đen", và đã khởi tố 1 bị can để điều tra về hành vi "hủy hoại tài sản".

Trong đó, những tờ rơi mà dân gian hay gọi là "ngân hàng cột điện" là phương tiện để các nhóm cho vay nặng lãi quảng cáo đến các nạn nhân.

Ông Nguyễn Thành Sơn (một người dân ở huyện Hóc Môn) cho biết: "Tình trạng dán giấy quảng cáo bừa bãi này rất lâu, rất nhiều lần rồi. Những người dân người ta đi, thấy mất thẩm mỹ nên người ta lột bỏ, nhất là những giấy cho vay tiền góp, cho vay nặng lãi".

Thượng tá Võ Văn Liễm, Phó trưởng Công an huyện Hóc Môn cùng Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an TP.HCM - đại úy Võ Thị Bích Phương tham gia bóc xóa quảng cáo sai quy định Thảo Nhân

Từ tháng 5.2023 đến nay, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần phát động người dân gỡ bỏ quảng cáo, tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Ông Nguyễn Phước Sỹ (một người dân ở huyện Hóc Môn) kể lại: "Thời gian qua, gia đình chúng tôi cũng có khuyên những người dán là không nên làm những chuyện này nữa, nhưng coi như họ vẫn bất chấp. Mình khuyên rồi nhưng họ hằng ngày vẫn đi dán. Gia đình ra lột rồi nhưng cuối cùng thấy vẫn còn dán".

Đóng góp với họ là không nên dán những quảng cáo này nữa; nó dơ bẩn, bẩn thỉu quá, thì có một số đối tượng cũng hăm he, cũng nói nặng nói nhẹ gia đình lại. Ông Nguyễn Phước Sỹ (một người dân ở huyện Hóc Môn)

Chủ tịch huyện "xuống đường"

Để tiếp tục phát ngăn chặn các nạn quảng cáo sai quy định, quảng cáo tín dụng đen, sáng 25.11.2023, Ban Chỉ đạo 138 huyện Hóc Môn tiếp tục tổ chức Lễ phát động ra quân bóc, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện năm 2023.

Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, đã tham gia lễ phát động và bóc gỡ quảng cáo sai quy định tại xã Thới Tam Thôn.

Cán bộ lãnh đạo, công chức huyện Hóc Môn bóc xóa quảng cáo sai quy định Thảo Nhân

Bà Chu Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn (thuộc huyện Hóc Môn), cho biết sau khi nhận được thông tin phát động của UBND huyện, xã đã huy động đoàn thanh niên, công an, tổ dân phố phối hợp người dân địa phương làm sạch các cột điện, tủ điện bị dán tờ rơi, quảng cáo.

"Cô bác nhân dân rất đồng tình. Các cô, bác ở ngay đầu tuyến, ngay mặt đường thấy lực lượng ra quân thì cô bác cũng đồng thuận ra quân cùng thực hiện. Sau khi mình làm sạch tuyến đó thì mình cũng giao lại cho ấp, giao lại cho cô bác nhân dân tiếp tục thực hiện", bà Nhung cho biết.

Chương trình xóa bỏ quảng cáo sai quy định tại huyện Hóc Môn được thực hiện với tinh thần quyết liệt, nhà nước và nhân dân cùng làm. Đồng thời, thông qua hoạt động này, UBND huyện Hóc Môn mong muốn nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về quảng cáo, phòng ngừa tội phạm sử dụng các hình thức quảng cáo, rao vặt để tiếp cận người dân, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào gỡ bỏ quảng cáo sai quy định, ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức và vận động nhân dân tiếp tục ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định với phương châm "15 phút vì khu phố, ấp văn minh - sạch đẹp - an toàn" theo định kỳ hằng tuần.

Đồng thời giao trách nhiệm quản lý cụ thể cho các cơ quan, đơn vị đối với các địa bàn đã được làm sạc, không để các đối tượng tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định.