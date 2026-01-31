Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cua Cà Mau tăng giá 'sốc', có loại 900.000 đồng/kg

Gia Bách
Gia Bách
31/01/2026 16:58 GMT+7

Gần Tết Nguyên đán, giá cua Cà Mau liên tục leo thang, nhiều loại tăng đến vài trăm nghìn đồng mỗi ký.

Ngày 31.1, ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (Cà Mau), cho biết giá cua Cà Mau những ngày qua tăng mạnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cua y - loại cua đực từ 300 gram/con trở lên, đang được thương lái thu mua với giá khoảng 400.000 đồng/kg. Trong khi đó, cua gạch loại nhỏ, trọng lượng từ 300 đến dưới 400 gram/con, có giá 800.000 đồng/kg; riêng cua gạch từ 400 gram/con trở lên đã chạm mốc 900.000 đồng/kg.

So với thời điểm tháng 11 âm lịch, mức giá hiện tại tăng từ 100.000 đến 350.000 đồng/kg, tùy chủng loại. Diễn biến này được giới thu mua đánh giá là "bước nhảy" hiếm thấy trong năm, khi sức mua tăng nhanh hơn nguồn cung.

Cua Cà Mau tăng giá 'sốc', có loại 900.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Giá cua Cà Mau tăng cao vào dịp cận tết

ẢNH: G.B

Lý giải nguyên nhân, ông Bình cho biết nhu cầu tiêu thụ cua vào dịp tết luôn ở mức rất cao, trong khi sản lượng cua khai thác và nuôi trong dân không nhiều. "Giá cua Cà Mau nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Mỗi ngày, công ty chúng tôi xuất bán từ 300 đến 500 kg cua thương phẩm vào hệ thống siêu thị, các đối tác truyền thống và thị trường Trung Quốc", ông Bình chia sẻ.

Không chỉ là tín hiệu vui về thị trường, giá cua tăng mạnh còn tạo thêm nhiều động lực cho người dân vùng "thủ phủ" cua biển bám nghề trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng cao.

Theo định hướng phát triển, Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng sản lượng cua biển lên 36.500 tấn, đồng thời phấn đấu xuất khẩu và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ đạt từ 30% sản lượng trở lên. Cua Cà Mau mang lại nguồn thu hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm cho địa phương. Toàn tỉnh hiện có khoảng 365.000 ha nuôi cua xen canh trong vuông tôm, sản lượng đạt trên 31.000 tấn/năm.

Giá cua Cà Mau bất ngờ tăng mạnh, có loại chạm ngưỡng 850.000 đồng mỗi kg khi nhu cầu tiêu thụ trong nước và thị trường Trung Quốc đồng loạt "nóng lên" trước Tết Dương lịch.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
