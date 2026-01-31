Cua Cà Mau tăng giá 'sốc', có loại 900.000 đồng/kg

Ngày 31.1, ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (Cà Mau), cho biết giá cua Cà Mau những ngày qua tăng mạnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cua y - loại cua đực từ 300 gram/con trở lên, đang được thương lái thu mua với giá khoảng 400.000 đồng/kg. Trong khi đó, cua gạch loại nhỏ, trọng lượng từ 300 đến dưới 400 gram/con, có giá 800.000 đồng/kg; riêng cua gạch từ 400 gram/con trở lên đã chạm mốc 900.000 đồng/kg.

So với thời điểm tháng 11 âm lịch, mức giá hiện tại tăng từ 100.000 đến 350.000 đồng/kg, tùy chủng loại. Diễn biến này được giới thu mua đánh giá là "bước nhảy" hiếm thấy trong năm, khi sức mua tăng nhanh hơn nguồn cung.

Giá cua Cà Mau tăng cao vào dịp cận tết ẢNH: G.B

Lý giải nguyên nhân, ông Bình cho biết nhu cầu tiêu thụ cua vào dịp tết luôn ở mức rất cao, trong khi sản lượng cua khai thác và nuôi trong dân không nhiều. "Giá cua Cà Mau nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Mỗi ngày, công ty chúng tôi xuất bán từ 300 đến 500 kg cua thương phẩm vào hệ thống siêu thị, các đối tác truyền thống và thị trường Trung Quốc", ông Bình chia sẻ.

Không chỉ là tín hiệu vui về thị trường, giá cua tăng mạnh còn tạo thêm nhiều động lực cho người dân vùng "thủ phủ" cua biển bám nghề trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng cao.

Theo định hướng phát triển, Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng sản lượng cua biển lên 36.500 tấn, đồng thời phấn đấu xuất khẩu và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ đạt từ 30% sản lượng trở lên. Cua Cà Mau mang lại nguồn thu hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm cho địa phương. Toàn tỉnh hiện có khoảng 365.000 ha nuôi cua xen canh trong vuông tôm, sản lượng đạt trên 31.000 tấn/năm.