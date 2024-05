Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Theo ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 1.5 (ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5), trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), đoạn gần trạm thu phí xảy ra hiện tượng ùn ứ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông đã tăng cường tại khu vực này, điều tiết, phân luồng giao thông từ xa.



Phương tiện ùn ứ kéo dài trên đường Ngọc Hồi, đoạn trước cửa bến xe Nước Ngầm (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) KHẮC HIẾU

Trở lại Hà Nội làm việc vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ, anh Nguyễn Văn Hưởng (ở Nam Định) cho biết mất 4 tiếng đồng hồ để di chuyển từ quê lên thủ đô. Khi đi đến nút giao Liêm Tuyền, anh và người thân được lực lượng chức năng phân luồng đi theo QL1A để hạn chế phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Nhiều phương tiện được hướng dẫn đi vào đường gom sau khi qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ TRẦN CƯỜNG

"Khi di chuyển trên QL1A, địa phận H.Thường Tín (Hà Nội), xe chúng tôi rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, khi đi qua trạm thu phí thì chúng tôi được lực lượng chức năng phân làn, hướng dẫn đi vòng vào đường gom để rẽ xuống khu vực Yên Sở (Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Đi lòng vòng mấy tiếng tôi mới về đến nhà", anh Hưởng than thở.

Lực lượng chức năng được tăng cường tham gia phân luồng, điều tiết giao thông KHẮC HIẾU

Theo Bộ Công an, trong dịp nghỉ lễ, tại khu vực cửa ngõ phía nam, phía bắc Hà Nội; các tuyến QL1, QL6, QL32, đại lộ Thăng Long; các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lạng Sơn; tuyến vành đai 3 trên cao; khu vực các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình… có mật độ phương tiện lưu thông đông, tăng cao đột biến nên đã có lúc xảy ra ùn ứ cục bộ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 KHẮC HIẾU

Lực lượng công an các địa phương đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã đề ra, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông giúp đỡ người dân sang đường KHẮC HIẾU