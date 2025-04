Cửa ngõ phía tây TP.HCM ùn xe kéo dài vì tai nạn

Trưa 27.4, Công an TP.HCM tổ địa bàn Q.Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy xảy ra tại vòng xoay An Lạc, khiến người phụ nữ tử vong.

Hiện trường tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, xe khách biển số 50F - 029.xx đang di chuyển tại vòng xoay An Lạc (P.An Lạc, Q.Bình Tân) thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 62X2 - 48xx do người phụ nữ cầm lái.

Hậu quả, người phụ nữ chạy xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn này khiến giao thông cửa ngõ phía tây ra vào TP.HCM ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an TP.HCM tổ địa bàn Q.Bình Tân có mặt giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông.

Công an trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy cũng như xác định danh tính người phụ nữ tử vong.