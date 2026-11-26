Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51, từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chủ dự án là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (đại diện liên danh nhà đầu tư).

Nút giao ngã tư Vũng Tàu hiện tại ẢNH: LÊ LÂM

Ngã tư Vũng Tàu sẽ thành "siêu nút giao"

Đây là dự án được UBND thành phố Đồng Nai định hướng là giải pháp hạ tầng chiến lược nhằm nâng cao năng lực kết nối liên vùng. Trong đó, nút giao ngã tư Vũng Tàu đóng vai trò then chốt, là điểm đầu mối tổ chức giao thông và phân luồng cho toàn tuyến.

Nút giao ngã tư Vũng Tàu, nơi giao giữa quốc lộ 51 và quốc lộ 1 - cửa ngõ phía đông vào TP.HCM, là nút giao thông có lượng phương tiện rất lớn. Dù đã được đầu tư cầu vượt, hầm chui nhưng nơi đây vẫn thường xảy ra ùn tắc, kẹt xe.

Nút giao ngã tư Vũng Tàu nhìn từ hướng đường Lê Văn Duyệt ẢNH: LÊ LÂM

Theo quyết định kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, nút giao ngã tư Vũng Tàu sẽ được xây dựng thành nút giao đa tầng, tổng cộng có 7 nhánh được xây mới (được đánh số thứ tự từ N1 đến N7). Cụ thể:

Nhánh N1 là cầu vượt theo hướng từ đường Lê Văn Duyệt đi quốc lộ 51 và ngược lại, quy mô 4 làn xe.

Nhánh N2 là hầm rẽ trái với quy mô 1 làn xe cơ giới từ đường Lê Văn Duyệt đi quốc lộ 1 theo hướng ra bắc.

Nhánh N3 là cầu rẽ trái từ cầu Đồng Nai vào đường Lê Văn Duyệt, quy mô 1 làn xe.

Nhánh N4 là cầu rẽ phải từ cầu Đồng Nai đi hướng quốc lộ 51, quy mô 2 làn xe.

Nhánh N5 là cầu rẽ phải từ quốc lộ 51 ra quốc lộ 1 theo hướng ra bắc, quy mô 1 làn xe.

Nhánh N6 là cầu rẽ trái từ quốc lộ 51 (hướng từ bắc vào) qua quốc lộ 51, quy mô 1 làn xe.

Nhánh N7 là cầu nhánh xuống kết nối cầu cạn trên cao dọc quốc lộ 51 tiếp đất để vào hầm hiện hữu (từ quốc lộ 51 đi cầu Đồng Nai), quy mô 2 làn xe.

Hơn 16.000 tỉ đồng làm đường trên cao dọc quốc lộ 51

Phối cảnh đường trên cao dọc quốc lộ 51 ẢNH: CĐT

Trước đó, vào ngày 28.4, HĐND tỉnh Đồng Nai (từ ngày 30.4 là thành phố Đồng Nai) đã thông qua Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường trên cao quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao giữa đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án có điểm đầu tại đường Lê Văn Duyệt, thuộc phường Trấn Biên; điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Tân. Tổng chiều dài khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,6 km. Đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Đồng thời nâng cấp, cải tạo đường hiện hữu bên dưới đảm bảo 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp.

Ngoài ra còn xây dựng nút giao và các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí, nhà điều hành… theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Dự kiến thời gian xây dựng từ năm 2026 - 2029. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 16.406 tỉ đồng, bằng hình thức đối tác công - tư: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).