Theo Quyết định 2566/QĐ-BVHTTDL, từ ngày 1.10, Cục Báo chí là cơ quan hành chính thuộc Bộ VH-TT-DL, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin đối ngoại và truyền thông chính sách.

Cục Báo chí thêm chức năng quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin đối ngoại ẢNH: NGỌC THẮNG

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cục Báo chí là thẩm định hồ sơ để Bộ trưởng cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; trực tiếp cấp phép xuất bản thêm ấn phẩm, phụ trương, chuyên trang, đặc san và kênh chương trình. Cục Báo chí cũng thẩm định việc cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo.

Trong xây dựng chính sách, Cục Báo chí có nhiệm vụ soạn thảo văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển báo chí; chủ trì chính sách đặt hàng, hỗ trợ báo chí và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm báo chí.

Cục Báo chí đồng thời quản lý nội dung báo chí trên không gian mạng, quảng cáo trên báo chí; thực hiện lưu chiểu, đo kiểm số liệu báo chí; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý.

Cục Báo chí cũng tham mưu việc đình chỉ hoạt động, thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm báo chí vi phạm; đình chỉ họp báo theo quy định. Việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, phát triển kinh tế báo chí, chuyển đổi số và các mô hình báo chí mới cũng thuộc phạm vi tham mưu của Cục Báo chí.

Thêm nhiệm vụ về thông tin đối ngoại

Trong lĩnh vực truyền thông chính sách, Cục Báo chí hướng dẫn việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xây dựng mạng lưới truyền thông giữa các bộ, ngành, địa phương.

Đáng chú ý, Cục Báo chí được giao làm đầu mối quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài; vận hành các nền tảng vietnam.vn và aseanvietnam.vn; tổ chức đón phóng viên nước ngoài, phản bác thông tin sai lệch về Việt Nam, theo dõi và phân tích dư luận báo chí quốc tế về Việt Nam.

Theo quyết định mới, Cục Báo chí tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; đồng thời tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại từ Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại.

Về tổ chức, Cục Báo chí gồm 6 phòng, gồm: Văn phòng; Phòng Quản lý báo chí; Phòng Phát thanh, truyền hình; Phòng Kinh tế báo chí và Truyền thông chính sách; Phòng Thông tin đối ngoại; Phòng Pháp luật chính sách. Cục Báo chí có một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Lưu chiểu báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế.

Quyết định 2566 thay thế Quyết định 613/QĐ-BVHTTDL năm 2025.