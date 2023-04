Cục CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Đồng Tháp

Ngày 10.4, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng công an tỉnh này đang tiếp tục tăng cường triển khai chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn" để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, Tổ công tác của Cục CSGT (Bộ Công an) đã được tăng cường về Đồng Tháp để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông, nhất là tình trạng vi phạm nồng độ cồn trong khi lái xe.

Lực lượng Cục CSGT phối hợp Công an TP.Cao Lãnh ( Đồng Tháp) kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông trên QL30, thuộc P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh CACC

Theo đó, trong đêm 8.4 Tổ công tác của Cục CSGT Bộ Công an phối hợp Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) tiến hành kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên địa bàn P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh. Qua kiểm tra 212 phương tiện, lực lượng công an lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 3 xe ô tô, 19 xe mô tô…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong buổi kiểm tra của Tổ công tác Bộ Công an tại Đồng Tháp:

Chốt kiểm tra của Cục CSGT tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp kiểm tra độ cồn của một tài xế lái ô tô CTV

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy CTV

Tổ công tác của Cục CSGT Bộ Công an kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe là phụ nữ CTV

Kiểm tra kiểm tra nồng độ cồn một tài xế lái xe ô tô CTV

Chỉ trong thời gian ngắn đã có 22 trường hợp có sử dụng rượu bia lái xe bị xử lý CACC

Tất cả người vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định CTV

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: cơi nới thành thùng; xe quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định và chạy quá tốc độ… Đặc biệt, tập trung xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực tình hình, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa "Đã uống rượu, bia - không lái xe".