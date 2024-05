Cục Điều tiết điện lực chỉ đạo 'nhiệm vụ rất quan trọng' đảm bảo cung cấp điện

Huy động nhiệt điện, điện khí từ miền Trung, miền Nam truyền tải ra miền Bắc

Theo Cục Điều tiết điện lực, tuần từ ngày 6 - 12.5 tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng cao nhưng hệ thống điện quốc gia đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Cụ thể, tại miền Bắc, phụ tải đạt 409,5 triệu kWh/ngày. Phụ tải miền Trung đạt 86 triệu kWh/ngày, cao hơn 1,1 triệu kWh/ngày so với kế hoạch tháng 5, cao hơn 2,3 triệu kWh/ngày so với kế hoạch năm. Phụ tải miền Nam đạt 414 triệu kWh/ngày, cao hơn 21,9 triệu kWh/ngày so với kế hoạch tháng 5, cao hơn 22,1 triệu kWh/ngày so với kế hoạch năm.

Cục Điều tiết điện lực đang chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo cung ứng điện cao điểm nắng nóng năm nay EVNHANOI

Trong cơ cấu nguồn điện tuần vừa qua, nhiệt điện than, điện khí, năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) được huy động tăng cao hơn so với kế hoạch tháng để tiết kiệm thủy điện. Đặc biệt, đang huy động toàn bộ các tổ máy nhiệt điện than khả dụng trên hệ thống. Sản lượng nhiệt điện than trung bình ngày trong tuần khoảng 570,9 triệu kWh, cao hơn 21,8 triệu kWh so với kế hoạch tháng 5.

Đối với khu vực miền Bắc, tuần vừa qua vẫn thực hiện tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, thực hiện các giải pháp đặt ràng buộc tăng huy động nhiệt điện.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho miền Bắc, Cục Điều tiết điện lực chỉ đạo khu vực miền Trung và miền Nam huy động tất cả các tổ máy nhiệt điện than, tuabin khí theo khả năng cấp khí để tiết kiệm thủy điện và truyền tải ra miền Bắc.

Ngoài ra, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia tận dụng khả năng truyền tải trong các khung giờ thấp điểm trưa để truyền tải trên cung đoạn 500 kV Nho Quan - Nghi Sơn duy trì mức xấp xỉ giới hạn cho phép. Sản lượng truyền tải trong tuần 40,5 - 55,6 triệu kWh, công suất truyền tải tối đa có thời điểm ghi nhận đạt 2.627 MW.

Trữ nước tối đa để phát điện trong cao điểm nắng nóng

Chia sẻ với Thanh Niên, một lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực khẳng định ưu tiên dành nguồn nước dự phòng tối đa để phát điện trong thời gian cao điểm, tăng cường các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm là một trong những giải pháp góp phần đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô, từ tháng 4 - tháng 7.

Theo đó, ở miền Bắc tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ có mực nước thấp; miền Trung và miền Nam huy động tiết kiệm các thủy điện theo tình hình thủy văn thực tế và mực nước kế hoạch tháng để đảm bảo cung ứng điện.

Các hồ thủy điện miền Bắc phải giữ cao mức nước, tối thiểu duy trì được cột nước tính toán đến 1.7 nhằm hạn chế suy giảm công suất do cột áp và nâng cao công suất khả dụng cho thống điện; chấp nhận nguy cơ xả tràn trong trường hợp lũ về bất chợt; bám sát tình hình vận hành thực tế (phụ tải, thủy văn, sự cố…) để đánh giá nhu cầu điều chỉnh chiến lược vận hành.

Cũng theo lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, nguồn nhiệt điện than đang huy động trong các tháng cao điểm mùa khô sẽ chiếm 52 - 60% tổng sản lượng hệ thống điện quốc gia. Cục Điều tiết điện lực tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than ở miền Bắc phải đảm bảo độ khả dụng sẵn sàng, độ tin cậy của các tổ máy và cả nhà máy, không để xảy ra sự cố trong các tháng cao điểm mùa khô.

"Các nhà máy điện điện phải chuẩn bị đủ nhiên liệu cho phát điện theo nhu cầu huy động của hệ thống và đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định đến khả năng đảm bảo cung cấp điện an toàn trong các tháng cao điểm mùa khô năm nay", đại diện lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực nói.