Cục Đường bộ thành lập tổ công tác để xử lý sự cố trên cao tốc

Theo Cục đường bộ Việt Nam, tối nay (2.3), cả 5 đoạn cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 chính thức thu phí, gồm Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Đây đều là các đoạn tuyến đầu tư công, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý, khai thác. Việc thu phí thực hiện đúng quy định pháp luật về sử dụng đường bộ cao tốc.

Nút giao Ba Bàu của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cũng là điểm nối với tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Mức phí chia làm hai nhóm. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây áp dụng khung từ 1.300 - 5.200 đồng/km, tùy loại phương tiện. Bốn đoạn còn lại thu từ 900 - 3.600 đồng/km, tùy theo loại xe. Biểu phí phân theo 5 nhóm xe, từ xe dưới 12 chỗ đến xe tải trọng lớn.

Hình thức thu phí trên các tuyến cao tốc này là làn điện tử không dừng (ETC), vận hành theo mô hình: “đầu vào đa làn tự do, không barrier; đầu ra đơn làn có barrier; không có làn thu phí thủ công MTC”, hoàn toàn không sử dụng tiền mặt.

Hệ thống thu phí ETC được kết nối liên thông với các tuyến cao tốc do VEC, nhà đầu tư và doanh nghiệp BOT đang khai thác. Trong giai đoạn đầu, cơ quan quản lý sẽ đánh giá toàn bộ chỉ số kỹ thuật (KPI) để kịp thời phát hiện, xử lý lỗi nếu có.

Trạm thu phí tự động tại nút giao Ba Bàu thuộc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẵn sàng thu phí từ 22 giờ đêm 2.3 ẢNH: QUẾ HÀ

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập tổ công tác ứng trực 24/24 giờ nhằm xử lý sự cố phát sinh trong quá trình thu phí. Đây là thông tin được nhiều tài xế quan tâm, nhất là khi hệ thống ETC từng ghi nhận trục trặc ở một số nơi trong giai đoạn đầu triển khai thu phí.

Cơ quan quản lý đường bộ khuyến cáo chủ phương tiện phải dán thẻ ETC, bảo đảm tài khoản đủ tiền trước khi vào cao tốc. Việc thiếu tiền trong tài khoản sẽ khiến phương tiện không thể hoàn tất giao dịch, ảnh hưởng lưu thông.

Đặc biệt, xe tải chở quá tải sẽ bị hệ thống cân tự động tại lối vào phát hiện và từ chối cho vào cao tốc. Hệ thống cảnh báo hoạt động hoàn toàn tự động, dữ liệu được ghi nhận và đồng bộ ngay từ đầu vào.