Kỳ vọng vào tuyến cao tốc mới

Đây là trục ngang chiến lược, kết nối Tây nguyên với Duyên hải Nam Trung bộ, đồng thời liên thông với cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh và QL1. Quan trọng hơn, tuyến mới sẽ "chia lửa" cho QL19 - con đường độc đạo lâu nay nối Pleiku với Quy Nhơn.

Thực tế cho thấy QL19 dù nhiều lần nâng cấp vẫn quá tải, thường xuyên xuống cấp do mật độ xe lớn và địa hình đèo dốc. Vào mùa mưa bão, đèo An Khê thường xảy ra sạt lở, giao thông ách tắc, bộc lộ rõ sự mong manh của tuyến huyết mạch duy nhất. Thời gian di chuyển từ Pleiku về Quy Nhơn hiện mất 3,5 - 4 giờ, kéo theo chi phí vận tải cao, sức cạnh tranh của hàng hóa vì thế bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku không chỉ rút ngắn thời gian xuống còn hơn 1,5 giờ mà còn mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Gia Lai nói riêng và cả khu vực miền Trung - Tây nguyên. Từ vùng nguyên liệu nông - lâm sản, năng lượng tái tạo của Tây nguyên, hàng hóa có thể nhanh chóng xuống cảng Quy Nhơn. Ngược lại, dòng vốn, dịch vụ, du lịch từ duyên hải sẽ thuận lợi vươn lên đại ngàn. Lúc ấy, biển thật sự sẽ gặp rừng trong một cấu trúc phát triển liên hoàn.

Tuy nhiên, đây là dự án đi sau trong bối cảnh cả nước đã có nhiều bài học từ các tuyến cao tốc trước đó với một số hạn chế: mặt đường hư hỏng sớm, thiếu trạm dừng nghỉ và trạm xăng, xử lý nền đất yếu chưa triệt để… Những tồn tại ấy không chỉ gây khó khăn cho giao thông mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư.

Vì vậy, kỳ vọng lớn nhất đặt vào cao tốc Quy Nhơn - Pleiku không chỉ là tiến độ, mà còn là chất lượng và tầm nhìn khai thác lâu dài. Từ khâu thiết kế, thi công đến tổ chức vận hành cần tính toán đồng bộ, chặt chẽ, tránh được các bất cập của những dự án cao tốc trước đó.

Nếu làm được điều ấy, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ thực sự trở thành tuyến kết nối biển - rừng hoàn chỉnh, mở ra triển vọng phát triển mới cho Gia Lai và cả vùng Tây nguyên trong giai đoạn tới.