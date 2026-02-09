HĐND tỉnh Gia Lai thông qua 19 nghị quyết, bầu Trưởng ban Dân tộc

Sáng 9.2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.



HĐND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 6 ẢNH: Q.T

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Gia Lai xem xét, thảo luận và thông qua 1 báo cáo và 19 dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án; bãi bỏ một số nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh, các nội dung trình kỳ họp đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, được thẩm tra chặt chẽ.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận và quyết định các nội dung bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về công tác cán bộ, HĐND tỉnh Gia Lai đã bỏ phiếu kín bầu bà Huỳnh Thị Thúy Vân giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Huỳnh Thúy Vân được bầu giữ chức Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai ẢNH: Đ.T

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Tuấn Anh do chuyển công tác.