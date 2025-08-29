Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Blog phóng viên

Đừng làm 'bóng ma' trên cao tốc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/08/2025 09:21 GMT+7

Khi dư luận chưa kịp hoàn hồn với vụ 2 bóng đen trèo qua lan can, vụt qua cao tốc được camera hành trình của một phương tiện ghi lại trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, thì một hình ảnh khác ghi lại 4 thanh niên tản bộ cũng trên đoạn cao tốc này vào ban đêm thực sự làm dư luận ngao ngán.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người bất ngờ lao ra giữa đường khi xe đang lưu thông. Chủ tài khoản đăng tải clip cho biết sự việc xảy ra lúc 20 giờ 39 ngày 20.8 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, gần lối ra xã Trường Phú (Quảng Trị). Người này chia sẻ: "Khi lái xe tôi chỉ thấy thoáng qua, sau xem lại camera hành trình mới phát hiện rõ bóng 2 người lao ra giữa đường".

Bình luận về vụ việc, nhiều người thậm chí gọi 2 người liều lĩnh kia là 2 "bóng ma" trên cao tốc. Bởi chỉ cần một tích tắc nữa thôi, với hành vi của mình cả hai sẽ trở thành… "bóng ma" theo đúng nghĩa đen, có thể bỏ mạng trên cao tốc khi các ô tô đang di chuyển với tốc độ cao.

Nhưng có lẽ nhiều thanh thiếu niên chưa ý thức được 2 chữ "cao tốc" mà cứ nghĩ đây như là… đường làng, nên tối 21.8 trong quá trình kiểm tra tuyến, lực lượng Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phát hiện 4 thiếu niên (trú xã Trường Phú và Lệ Ninh) đang tản bộ trên cao tốc. Họ buộc phải giao 4 người này cho chính quyền để liên hệ với gia đình, yêu cầu tăng cường quản lý, không để con em đi lại trên cao tốc.

Nguyên nhân, có thể do đây là lần đầu tiên có cao tốc đi qua địa phương, trong khi các thanh thiếu niên lại giữ thói quen đi lại thoải mái như trên quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, thậm chí là đường liên thôn, liên xã. Các bạn cần được giáo dục rằng hành vi "cuốc bộ" trên cao tốc bị nghiêm cấm và đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro tai nạn nghiêm trọng cho cả người đi bộ lẫn phương tiện lưu thông.

Việc liên tiếp ghi nhận người đi bộ trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ cho thấy tình trạng đáng lo ngại, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và các gia đình để ngăn ngừa, bảo đảm an toàn giao thông.

Tin liên quan

Khẩn cấp đảm bảo an toàn cho tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Khẩn cấp đảm bảo an toàn cho tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Vụ tai nạn xe khách làm 3 người tử vong hôm 9.7 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết không phải lần đầu tiên xảy ra trên tuyến đường cao tốc được kỳ vọng kết nối giao thông miền Trung với các trung tâm kinh tế lớn, nhưng đang khiến người tham gia giao thông nơm nớp lo sợ.

