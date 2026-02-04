Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cao tốc không thể thiếu điểm đổ xăng dầu

Quế Hà
Quế Hà
04/02/2026 06:30 GMT+7

Dòng xe về quê ăn tết đang dần lớn lên, nhưng trên nhiều tuyến cao tốc còn chưa hoàn thiện các trạm dừng nghỉ, nhất là thiếu nơi đổ xăng dầu. Điều này không chỉ gây bất tiện, mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông.

An toàn giao thông dịp tết chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Đó là bài toán tổng hợp của hạ tầng, quản lý và ý thức trách nhiệm. Trong đó, trạm dừng nghỉ trên cao tốc giữ vai trò như "phao cứu sinh" cho hàng vạn phương tiện đường dài. Thế nhưng, thực tế hiện nay cho thấy nhiều trạm dừng nghỉ mới chỉ làm được phần vỏ, còn phần ruột quan trọng nhất là xăng dầu thì… bỏ trống.

Điển hình như từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có 2 trạm dừng nghỉ vừa dừng bán xăng dầu với lý do vẫn chưa ngã ngũ. Rồi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đều có thực trạng đáng lo như nhau. Đó là có trạm dừng nghỉ, nhưng không bán xăng; có nơi chỉ phục vụ vệ sinh, ăn uống; có nơi xây dựng khá quy mô nhưng chưa vận hành; có nơi cây xăng đã hoàn thiện cơ bản, nhưng cửa vẫn đóng. Hiện tại, trên cả trăm cây số cao tốc liên tục, tài xế gần như không có điểm tiếp nhiên liệu suốt từ TP.HCM đến Nha Trang.

Trong khi đó, một khi đã lên cao tốc, xe không thể quay đầu, càng không thể "ráng chạy" khi kim xăng đã chạm vạch đỏ. Nên xe hết xăng trên cao tốc cũng là mầm họa tai nạn giao thông. Nếu xe dừng khẩn cấp trong khi dòng phương tiện phía sau đang lao tới thì chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung đủ tạo nên tai nạn dây chuyền.

Khuyến cáo tài xế chủ động đổ đầy xăng, dầu trước khi lên cao tốc là cần thiết, nhưng không thể là giải pháp duy nhất. Trách nhiệm cốt lõi thuộc về các cơ quan quản lý và chủ đầu tư trạm dừng nghỉ. Trạm dừng nghỉ đúng nghĩa phải có xăng dầu. Đó không phải dịch vụ cộng thêm, mà là điều kiện tối thiểu của an toàn giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ thủ tục, đưa các cửa hàng xăng dầu vào hoạt động trước tết là việc hết sức cần thiết. Phía sau mỗi chiếc xe là một gia đình và an toàn trên cao tốc, nhất là những ngày giáp tết, không được phép có bất kỳ lỗ hổng hay sai sót nào.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
