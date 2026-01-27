Chậm một biển báo, thêm một mối nguy

Thực tế ghi nhận cho thấy, tiến độ nâng cấp QL28B có chuyển biến. Nhiều đoạn đã được thảm nhựa, kẻ vạch, kết nối thông suốt với QL20. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của chủ đầu tư và các nhà thầu sau nhiều lần lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc.

Nhưng khi bắt đầu leo lên đỉnh đèo Đại Ninh, ở những khúc cua "cùi chỏ", hiện trường thi công đang đặt người tham gia giao thông vào thế đối mặt rủi ro. Mặt đường nham nhở đá hộc, bụi mù mịt, cọc thép đóng giữa tim đường không biển báo, làn đường thi công đào sâu tới 2 m sát mép vực thẳm nhưng không có dây cảnh báo.

Điều này vô cùng nguy hiểm bởi nhiều năm qua, đèo Đại Ninh được xem như "điểm đen". Còn nhớ tháng 12 năm ngoái, tại đèo Đại Ninh, đất đá từ xe công trình rơi vào một xe loại 16 chỗ ngồi, chở 11 người khách nước ngoài, khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Trước đó 1 năm (tháng 12.2024), một ô tô 7 chỗ cũng lao xuống vực đèo này. Cũng tại đây, vào tháng 6.2023, một xe khách loại 35 chỗ ngồi lao xuống vực, làm nhiều người bị thương...

QL28B là tuyến huyết mạch của Lâm Đồng, nhưng đèo Đại Ninh là điểm nghẽn nguy hiểm. Trong những ngày cận tết, mật độ giao thông qua tuyến đường này tăng cao. Điều đáng nói là ngay sau Tết Nguyên đán, sân bay Liên Khương đóng cửa sửa chữa từ đầu tháng 3, áp lực cũng sẽ dồn hết lên đường bộ. QL28B lúc này không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn là tuyến ngắn nhất để dòng xe từ TP.HCM theo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lên Đà Lạt.

Nói như thế để thấy tiến độ thi công công trình tất nhiên quan trọng, nhưng an toàn là lằn ranh không được phép thỏa hiệp. Đẩy nhanh thi công không đồng nghĩa với bỏ trống cảnh báo, coi nhẹ sinh mạng người đi đường. Mỗi cọc thép, mỗi hố đào trên đèo Đại Ninh nên có biển báo, dây cảnh giới, người điều tiết tại điểm thi công. Chậm một biển báo có thể thêm một mối nguy. Cái giá ấy - không ai được phép xem nhẹ.