Về quê ăn tết bằng ô tô: Nỗi lo hết xăng trên cao tốc

Quế Hà
Quế Hà
02/02/2026 13:35 GMT+7

Dòng xe ô tô về quê đón Tết Nguyên đán đang dồn lên các tuyến cao tốc phía nam, trong khi phần lớn trạm dừng nghỉ không bán xăng dầu.

Hàng loạt tuyến cao tốc "vắng bóng" xăng dầu

Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (dài khoảng 55 km) có trạm dừng nghỉ tại Km 41+100 (xã Xuân Quế, Đồng Nai) trước đây có kinh doanh mặt hàng xăng dầu. Tuy nhiên, chỉ cách đây ít ngày (24.1), cả 2 cửa hàng bán xăng tại trạm dừng nghỉ này đã đóng cửa do xảy ra tranh chấp.

Đến nay, chưa rõ thời điểm hai cây xăng sẽ hoạt động trở lại dù cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang quyết liệt vào cuộc giải quyết, trong khi Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Về quê đón tết trên cao tốc: Cẩn thận với tình trạng thiếu xăng giữa hành trình - Ảnh 1.

Cửa hàng bán xăng dầu trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đóng cửa, gây khó cho dòng xe cộ về quê đón tết

ẢNH: QUẾ HÀ

Tiếp nối ra phía bắc là cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (99 km). Tuyến cao tốc này có trạm dừng chân đang được đầu tư, xây dựng khá lớn tại Km 47+500 (giáp ranh Đồng Nai và Bình Thuận cũ).

Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ có trạm dừng nghỉ phía Phan Thiết đi TP.HCM được đưa vào khai thác tạm. Còn trạm dừng nghỉ chiều ngược lại (TP.HCM đi Phan Thiết) chưa hoàn thiện. Và cả hai trạm dừng nghỉ này đều chưa phục vụ xăng dầu.

Ra đến tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100 km) cũng có 2 trạm dừng nghỉ ngay chân núi Xích Thô (Km 205+092, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc cũ) đang hoàn thiện, đã hoạt động từ ngày 26.1. Đáng chú ý là 2 trạm dừng nghỉ tại vị trí này đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt cửa hàng xăng dầu nhưng chưa thể phục vụ do thiếu giấy phép kinh doanh.

Về quê đón tết trên cao tốc: Cẩn thận với tình trạng thiếu xăng giữa hành trình - Ảnh 2.

Trạm xăng trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (tại H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) đã hoàn thiện nhưng chưa có giấy phép kinh doanh

ẢNH: QUẾ HÀ

Vị trí xây dựng thứ 2 của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại xã Phong Phú (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ) vẫn chưa được xây dựng dù đã có giấy phép (do chưa được bàn giao mặt bằng).

Tương tự, toàn tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (dài tới 78 km), dù đã hình thành 2 trạm dừng nghỉ tạm thời 2 bên (tại Km 113, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ) nhưng cũng không có cửa hàng xăng dầu.

Tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (dài 49,1 km) không có trạm dừng nghỉ trên tuyến, mà phải ra theo nút giao trạm thu phí Cam Lâm khoảng 2 km mới có trạm bán xăng.

Về quê đón tết trên cao tốc: Cẩn thận với tình trạng thiếu xăng giữa hành trình - Ảnh 3.

Trạm dừng nghỉ Phan Thiết (theo chiều từ Phan Thiết đi TP.HCM, giáp ranh Đồng Nai - Bình Thuận cũ) tạm thời hoạt động nhưng không có cửa hàng xăng dầu

ẢNH: QUẾ HÀ

Xe về quê đón tết coi chừng nằm đường vì hết xăng!

Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng ban Quản lý dự án giao thông 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, 2 trạm xăng ở núi Xích Thô, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang được ban này phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng làm thủ tục cấp phép. "Chúng tôi cố gắng làm sớm để có thể có giấy phép bán xăng dầu, phục vụ bà con về quê đón tết khi đi qua tuyến này", ông Huy cho biết.

Anh Nguyễn Trọng Hoàng, một tiểu thương tại TP.HCM, cho biết quê anh ở TP.Huế và dự định về quê đón tết bằng ô tô cá nhân. Tuy nhiên, khi nghe tin hai cửa hàng bán xăng dầu trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tạm ngừng hoạt động, anh Hoàng không khỏi e ngại, đồng thời phải cân nhắc lại phương án di chuyển bằng xe cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Chi, một công nhân sinh sống tại Bình Dương (cũ), cho biết tết này sẽ chở vợ con về quê ở Nghệ An bằng ô tô cá nhân.

“Tôi chủ động rẽ ra các nút giao trên cao tốc để nạp nhiên liệu, rồi quay lại cao tốc tiếp tục hành trình”, anh Chi chia sẻ.

Về quê đón tết trên các tuyến cao tốc: Chạy xe hay…. chạy tìm cây xăng? - Ảnh 1.

Các tuyến cao tốc từ Long Thành - Dầu Giây đến Nha Trang- Cam Lâm đều chưa có cửa hàng xăng dầu nào hoạt động

ẢNH: QUẾ HÀ

Tuy nhiên, anh Nguyễn Đình Tư, tài xế tuyến Phan Thiết - TP.HCM, bày tỏ lo ngại: “Những ngày giáp tết, lưu lượng xe trên cao tốc hướng ra miền Trung, miền Bắc sẽ rất đông. Khi đó, việc rẽ ra các nút giao để tiếp nhiên liệu là không hề dễ, vì nguy cơ ùn tắc kéo dài.

Chỉ cần một va quẹt nhỏ cũng có thể gây ách tắc dây chuyền trên cao tốc. Nếu rơi vào tình huống xe hết xăng và phải dừng lại giữa dòng xe dày đặc thì sẽ vô cùng rắc rối”, anh Tư nói.

Điều này cho thấy, các tài xế, nhất là người điều khiển xe gia đình, không nên chủ quan mà cần chủ động nạp nhiên liệu, hoặc tìm hiểu nơi nạp nhiên liệu trước khi về quê đón tết.

