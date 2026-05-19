Cục Hải quan lên tiếng vụ nhập khẩu hóa chất phải khai báo 100% thành phần

Theo đó, từ khi luật Hóa chất 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, Cục Hải quan cũng như các chi cục hải quan khu vực không ban hành bất kỳ văn bản nào hướng dẫn liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất. Hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

Công chức hải quan được quyền yêu cầu người khai hải quan cung cấp tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa để xác định tên hàng, mã số của hàng hóa làm căn cứ tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa theo quy định tại khoản 1 điều 26 luật Hải quan.

Người khai hải quan không phải nộp thêm chứng từ ngoài các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan.

Người khai hải quan có trách nhiệm mô tả rõ tên hàng, thành phần, hàm lượng, tính chất lý, hóa... để cơ quan hải quan làm căn cứ xác định mã số và áp dụng chính sách quản lý chuyên ngành, chính sách thuế.

Khi nào phải bổ sung thông tin, chứng từ khi nhập khẩu hóa chất?

Về kiểm tra hải quan, Cục Hải quan nêu rõ, đối với các tờ khai luồng vàng, luồng đỏ, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, nếu không có đủ tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để cơ quan hải quan xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan không chính xác, đầy đủ, thì cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 121/2025/TT-BTC).

Theo đó, người khai có trách nhiệm cung cấp bổ sung tài liệu kỹ thuật, chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hóa chất là mặt hàng đặc biệt, có chuyên môn sâu mới có thể xác định được bản chất của hàng hóa, trong khi yêu cầu quản lý lại chặt chẽ, phức tạp (ví dụ, hàm lượng hóa chất nguy hiểm có nồng độ dưới ngưỡng 0,1%, 1%, 5% thuộc trường hợp miễn Giấy phép xuất nhập khẩu, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh).

Căn cứ khoản 5 điều 19 luật Hải quan, cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu kỹ thuật, chứng từ liên quan trong các trường hợp không có đủ cơ sở để xác định tính chính xác của hàng hóa, cụ thể như sau:

Hồ sơ hải quan không thể hiện rõ thành phần cấu tạo, không đủ cơ sở để xác định hàng hóa có thuộc Danh mục hóa chất có điều kiện, hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, hóa chất cấm hay không.

Hồ sơ hải quan không cung cấp đầy đủ thông tin về nồng độ, hàm lượng của thành phần hóa chất, không có căn cứ để xác định hóa chất có đáp ứng điều kiện để áp dụng các trường hợp miễn trừ cấp giấy phép, giấy chứng nhận hay không (các ngưỡng giới hạn hàm lượng 0,1%, 1%, 5% theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Trường hợp các thông tin, tài liệu do người khai hải quan cung cấp bổ sung vẫn không đủ cơ sở pháp lý và căn cứ để xác định chính xác bản chất, thành phần của hóa chất, cơ quan hải quan sẽ tiến hành phân tích, phân loại hoặc trưng cầu giám định làm căn cứ quyết định thông quan theo quy định pháp luật.

Ở khía cạnh bảo mật bí mật thương mại, theo luật Hóa chất 2025, các thông tin gồm: phiếu an toàn hóa chất (MSDS/SDS), bao gồm các nhận dạng hóa chất như SỐ CAS, SỐ UN; độ tinh khiết của hỗn hợp chất và mức độ nguy hại của phụ gia, tạp chất không thuộc phạm vi thông tin được bảo mật.

"Nếu cơ quan hải quan có yêu cầu cung cấp các thông tin định danh cơ bản nêu trên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan là thực hiện đúng quy định, không vi phạm các nguyên tắc về bảo vệ bí mật thương mại của nhà sản xuất", Cục Hải quan nhấn mạnh.

Trước đó, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) có công văn gửi Cục Hải quan liên quan đến vướng mắc của các doanh nghiệp thành viên về yêu cầu khai báo thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu.

Nội dung phản ánh, một số đơn vị hải quan có thông báo yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phải khai báo chi tiết 100% thông tin về hóa chất (mã CAS, hàm lượng phần trăm từng thành phần…) mới đủ điều kiện thông quan, trong khi trước đây yêu cầu này chỉ áp dụng ngẫu nhiên hoặc theo từng thời điểm.

Cục Hải quan sau đó đã có công văn đề nghị các chi cục hải quan khu vực rà soát và báo cáo rõ.