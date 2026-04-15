Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vì sao yêu cầu nhập khẩu khai báo 100% thành phần hóa chất?

Quang Thuần
15/04/2026 17:41 GMT+7

Cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu báo cáo làm rõ phản ảnh của doanh nghiệp liên quan đến yêu cầu khai báo 100% thành phần hóa chất đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, Cục Hải quan nhận được công văn số USABC-HN-20260319-01 ngày 19.3.2026 của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) liên quan đến vướng mắc của các doanh nghiệp thành viên về yêu cầu khai báo thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu. Nội dung phản ánh cho rằng hiện nay một số đơn vị hải quan có thông báo yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phải khai báo chi tiết 100% thông tin về hóa chất (mã CAS, hàm lượng phần trăm từng thành phần,…) mới đủ điều kiện thông quan, trước đây yêu cầu này chỉ áp dụng ngẫu nhiên hoặc theo từng thời điểm). 

Vì sao yêu cầu nhập khẩu khai báo 100% thành phần hóa chất? - Ảnh 1.

Yêu cầu khai báo 100% thành phần hóa chất hiện nay đang gây khó cho doanh nghiệp nhập khẩu

Về vấn đề này, Cục Hải quan đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực nhanh chóng rà soát và báo cáo rõ từ ngày 1.1.2026 đến nay có ban hành văn bản, thông báo hoặc hướng dẫn doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp phải khai báo 100% thông tin về hóa chất (mã CAS, hàm lượng phần trăm từng thành phần…) mới đủ điều kiện thông quan nhập khẩu hóa chất hay không. Trường hợp có phát sinh việc áp dụng yêu cầu khai báo nêu trên, đề nghị chi cục cung cấp cụ thể văn bản/thông báo và làm rõ cơ sở pháp lý ban hành các văn bản thông báo này  

Trao đổi với PV, nhiều doanh nghiệp cho biết động thái này của Cục Hải quan đã thể hiện rõ tinh thần hỗ trợ quyết liệt đối với hoạt động xuất nhập khẩu, can thiệp kịp thời để tháo gỡ vướng mắc, tránh việc các chi cục tự "đẻ" thêm thủ tục làm khó doanh nghiệp nhập khẩu. Theo phản ảnh của doanh nghiệp, yêu cầu khai báo 100% thành phần hóa chất là không thể thực hiện được bởi liên quan đến bí mật thương mại, công thức độc quyền của nhà sản xuất. Trong trường hợp này, nếu không cung cấp được thì đơn vị nhập khẩu buộc phải gửi hàng đi giám định, rất mất thời gian và tốn thêm chi phí. Do đó, các doanh nghiệp hy vọng Cục Hải quan sẽ minh bạch quy định này và có thông báo rõ ràng để tránh gây thêm phiền nhiễu cho đơn vị nhập khẩu. 

Cục Hải quan yêu cầu các chi cục phải rà soát và có kết quả báo cáo gửi về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày 17.4.2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Cục.

Khám phá thêm chủ đề

thủ tục hải quan nhập khẩu hóa chất KHAI BÁO THÀNH PHẦN HÓA CHẤT
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
