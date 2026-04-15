Vì sao yêu cầu nhập khẩu khai báo 100% thành phần hóa chất?

Theo đó, Cục Hải quan nhận được công văn số USABC-HN-20260319-01 ngày 19.3.2026 của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) liên quan đến vướng mắc của các doanh nghiệp thành viên về yêu cầu khai báo thành phần hóa chất khi làm thủ tục nhập khẩu. Nội dung phản ánh cho rằng hiện nay một số đơn vị hải quan có thông báo yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phải khai báo chi tiết 100% thông tin về hóa chất (mã CAS, hàm lượng phần trăm từng thành phần,…) mới đủ điều kiện thông quan, trước đây yêu cầu này chỉ áp dụng ngẫu nhiên hoặc theo từng thời điểm).

Về vấn đề này, Cục Hải quan đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực nhanh chóng rà soát và báo cáo rõ từ ngày 1.1.2026 đến nay có ban hành văn bản, thông báo hoặc hướng dẫn doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp phải khai báo 100% thông tin về hóa chất (mã CAS, hàm lượng phần trăm từng thành phần…) mới đủ điều kiện thông quan nhập khẩu hóa chất hay không. Trường hợp có phát sinh việc áp dụng yêu cầu khai báo nêu trên, đề nghị chi cục cung cấp cụ thể văn bản/thông báo và làm rõ cơ sở pháp lý ban hành các văn bản thông báo này

Trao đổi với PV, nhiều doanh nghiệp cho biết động thái này của Cục Hải quan đã thể hiện rõ tinh thần hỗ trợ quyết liệt đối với hoạt động xuất nhập khẩu, can thiệp kịp thời để tháo gỡ vướng mắc, tránh việc các chi cục tự "đẻ" thêm thủ tục làm khó doanh nghiệp nhập khẩu. Theo phản ảnh của doanh nghiệp, yêu cầu khai báo 100% thành phần hóa chất là không thể thực hiện được bởi liên quan đến bí mật thương mại, công thức độc quyền của nhà sản xuất. Trong trường hợp này, nếu không cung cấp được thì đơn vị nhập khẩu buộc phải gửi hàng đi giám định, rất mất thời gian và tốn thêm chi phí. Do đó, các doanh nghiệp hy vọng Cục Hải quan sẽ minh bạch quy định này và có thông báo rõ ràng để tránh gây thêm phiền nhiễu cho đơn vị nhập khẩu.

Cục Hải quan yêu cầu các chi cục phải rà soát và có kết quả báo cáo gửi về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày 17.4.2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Cục.