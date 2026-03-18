Gia đình Chủ tịch hóa chất Đức Giang sở hữu bao nhiêu cổ phiếu?

Sáng nay (18.3), thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc xanh với nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, cổ phiếu DGC của Tập đoàn hóa chất Đức Giang tiếp tục bị nhà đầu tư bán tháo, rớt hết biên độ xuống 64.000 tỉ đồng. Lệnh bán giá sàn ồ ạt được đưa vào sàn. Chỉ sau khoảng 10 phút đã có gần 30 triệu cổ phiếu bị đưa ra bán giá sàn nhưng bên mua trống trơn.

Chiều 17.3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC). Theo đó, C03 khởi tố ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Lào Cai. Ngay sau vụ án được công bố, cổ phiếu DGC của công ty đang giao dịch trên sàn HOSE bị bán tháo.

Cổ phiếu DGC của hóa chất Đức Giang tiếp tục bị bán tháo sáng 18.3 ẢNH: DGC

Hóa chất Đức Giang là công ty xuất khẩu phốt pho vàng top đầu thế giới với doanh thu chục nghìn tỉ và lợi nhuận hàng nghìn tỉ mỗi năm. Tính đến trước khi bị bắt, cá nhân ông Đào Hữu Huyền sở hữu gần 69,8 triệu cổ phiếu DGC, tương ứng 18,38% vốn công ty. Ở mức giá sàn 64.000 đồng hôm nay, khối lượng cổ phiếu trên tương đương khoảng 4.467 tỉ đồng. Ngoài ông Huyền, các thành viên khác trong gia đình cũng sở hữu lượng lớn cổ phiếu của công ty này. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng Lan, vợ ông Đào Hữu Huyền, hiện sở hữu gần 14,3 triệu cổ phiếu DGC, tương ứng 3,74% vốn của công ty với giá trị gần 915 tỉ đồng.

Trong khi đó, ông Đào Hữu Duy Anh, con trai ông Đào Hữu Huyền là Phó chủ tịch HĐQT, cựu Tổng giám đốc công ty và cũng là một bị can trong vụ án, đang có 11,43 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,01% vốn công ty. Giá trị khối tài sản này khoảng 731 tỉ đồng. Con gái là Đào Hồng Hạnh cũng đang sở hữu hơn 5,13 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,35% vốn và có giá trị khoảng 328 tỉ đồng.

Ngoài vợ và con, em trai ông Đào Hữu Huyền là ông Đào Hữu Kha đang sở hữu hơn 22,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,96% vốn với giá trị gần 1.450 tỉ đồng và em dâu Ngô Ngọc Lan cũng giữ 25,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,64% vốn công ty có giá trị hơn 1.612 tỉ đồng. Bên cạnh đó, danh sách sở hữu cũng ghi nhận sự góp mặt của em gái Đào Thị Quyên sở hữu hơn 2,17 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 0,57% và con dâu Bùi Thị Hà Thu nắm hơn 1,16 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,31% vốn. Một số thành viên khác trong gia đình như mẹ ruột, bố vợ, chị gái, em gái khác cũng có sở hữu cổ phiếu từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đơn vị. Tổng cộng, gia đình và người có liên quan ông Đào Hữu Huyền đang sở hữu gần 40% vốn điều lệ của hóa chất Đức Giang.

Đáng chú ý, mới đây vào ngày 11.11.2025, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ròng 200.000 cổ phiếu DGC. Giao dịch này đã kéo tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ ngoại xuống mức 4,98%, qua đó chính thức rời khỏi vị thế cổ đông lớn kể từ ngày 13.11.2025.