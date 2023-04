Cục Hải quan Quảng Ninh, TP.Móng Cái đứng đầu DDCI 2022

Ngày 28.4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) Quảng Ninh 2022. Cục Hải quan đứng đầu DDCI 2022 khối sở, ban, ngành và TP.Móng Cái dẫn đầu ở khối địa phương.



Cục Hải quan Quảng Ninh đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành của tỉnh Quảng Ninh NH

Kết quả DDCI Quảng Ninh 2022 dựa trên sự tổng hợp ý kiến của 1.707 doanh nghiệp, trong đó 610 doanh nghiệp đánh giá khối địa phương; 1.097 doanh nghiệp đánh giá khối sở, ban, ngành. Tỷ lệ hồi đáp của các doanh nghiệp đạt 28,5% trên tổng số 6.000 doanh nghiệp.

Kết quả xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2022 ghi nhận Cục Hải quan tỉnh duy trì vị trí quán quân năm thứ hai liên tiếp và sự vươn lên ngoạn mục của TP.Móng Cái.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan Quảng Ninh và Ban quản lý khu kinh tế tỉnh là 2 đơn vị có điểm số vượt lên cao hẳn so với các đơn vị khác. Trong đó, Cục Hải quan Quảng Ninh duy trì vị trí quán quân năm thứ hai liên tiếp, vượt trội so với các đơn vị khác ở tất cả các khía cạnh, nổi bật nhất là chỉ số "Tiếp cận, minh bạch thông tin và chuyển đổi số", chỉ số "Hỗ trợ doanh nghiệp".

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì vị trí thứ 2, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận đứng đầu về các chỉ số tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động và thiết chế pháp lý.

Quảng Ninh được biết đến là địa phương đi đầu trong việc cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp NH

Ở khối địa phương, TP.Móng Cái tiếp tục khẳng định là địa phương luôn đứng ở tốp đầu trong các năm gần đây; được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao ở hai nhóm chỉ tiêu về tiếp cận, minh bạch thông tin, chuyển đổi số và chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Đáng chú ý về chỉ số chi phí không chính thức năm 2022 của các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy vậy, có 4 sở, ngành bị "điểm tên" về chỉ số 'Chi phí không chính thức', đó là TX.Đông Triều; H.Hải Hà và Sở Xây dựng; Sở KH-CN.

Chỉ số DDCI được tỉnh Quảng Ninh đã qua 8 năm triển khai (2015 - 2022). Đây là bộ chỉ số đã cung cấp những thông tin quan trọng từ những đánh giá khách quan của cộng đồng doanh nghiệp về năng lực điều hành của cấp sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

TP.Móng Cái đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh khối địa phương của tỉnh Quảng Ninh NH

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khẳng định thông qua bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho thấy mục tiêu của địa phương này là xây dựng chính quyền đi đầu trong cải cách đổi mới, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, thông thoáng, hiện đại, dân chủ, công khai, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng chất lượng và hiệu lực, hiệu quả; luôn lấy nhân dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Mọi quyết sách luôn vì mục tiêu hạnh phúc của nhân dân.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, để cải thiện môi trường đầu tư phục vụ doanh nghiệp người dân thì con người là nhân tố quan trọng. Cán bộ là gốc của mọi công việc; công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém; công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt.

Ông Ký cho biết, địa phương tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, lựa chọn đúng người thực đức, thực tài trong bộ máy lãnh đạo, quản lý; thiết lập, vận hành cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu lực, hiệu quả để kiên quyết sàng lọc, kịp thời thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giảm sút uy tín, nhất là nhũng nhiễu doanh nghiệp, gây phiền hà cho người dân.