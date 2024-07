Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa nói về việc dừng 2 nhiệm vụ của Đội 9

Những ngày qua, thông tin Thanh tra Bộ Công thương kiểm tra, làm việc tại Cục QLTT Thanh Hóa liên quan đến trách nhiệm trong việc tạm dừng một số nhiệm vụ của Đội QLTT số 9 (thuộc Cục QLTT Thanh Hóa) đã thu hút sự quan tâm của dư luận ở Thanh Hóa.



Lực lượng Đội QLTT số 9 làm nhiệm vụ tiêu hủy hàng hóa theo quy định (ảnh chụp ngày 24.6) CỤC QLTT THANH HÓA

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lữ Minh Thư, Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa, cho biết Thanh tra Bộ Công thương chỉ kiểm tra trách nhiệm của cục trưởng trong việc thông báo tạm dừng 2 nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát của Đội QLTT số 9 hồi cuối năm 2023.

Theo ông Thư, Đội QLTT số 9 có nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, và Chi cục QLTT Thanh Hóa chỉ tạm dừng 2 nhiệm vụ này của Đội trong khoảng thời gian từ ngày 7.9.2023 đến 23.11.2023. Sau ngày 23.11.2023, những nhiệm vụ trên đã được Đội QLTT số 9 thực hiện trở lại bình thường.

"Việc kiểm tra của Thanh tra Bộ Công thương là để xem xét xem trong thời gian tạm dừng nhiệm vụ đó có gây ảnh hưởng hay tác động đến hoạt động của Đội QLTT số 9 hay không, chứ không phải thanh tra. Chi cục QLTT Thanh Hóa cũng không đình chỉ hoạt động của Đội QLTT số 9", ông Thư cho hay.

Cũng theo ông Thư, việc Chi cục QLTT Thanh Hóa tạm dừng nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát của Đội QLTT số 9 trong thời gian trên là thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thanh Hóa, để cơ quan công an làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Đội QLTT số 9, trong vụ án Công an TP.Thanh Hóa đang điều tra.

Liên quan đến thông tin có đơn tố cáo tố ông Lữ Minh Thư điều động, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, ông Thư khẳng định, Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa không có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm cán bộ, mà là quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT.

Trước đó, chiều 4.7, tại Cục QLTT Thanh Hóa, Thanh tra Bộ Công thương công bố quyết định kiểm tra đối với vụ việc Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa tạm dừng thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại của Đội QLTT số 9 hồi tháng 9.2023.