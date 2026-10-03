Cục Thống kê nêu các động lực giúp GDP quý 3 tăng gần 10%

Đầu tư công là động lực chính dẫn dắt

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố tại buổi họp báo sáng nay 3.10, GDP quý 3 và 9 tháng năm 2029 ước tăng lần lượt 9,95% và 9,01% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống tài khoản quốc gia (Cục Thống kê), cho biết, tăng trưởng kinh tế được nâng đỡ bởi 3 động lực liên kết với nhau: đầu tư công tạo thêm khối lượng sản xuất; công nghiệp và xuất khẩu mở rộng đầu ra; tiêu dùng trong nước duy trì nhịp tăng của thương mại, dịch vụ.

Đầu tư công trở thành động lực chính mang tính dẫn dắt tăng trưởng kinh tế quý 3 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đầu tư công trở thành động lực chính mang tính dẫn dắt trong quý 3 với tiến độ giải ngân được cải thiện so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt ở các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính lan tỏa cao.

Việc đẩy mạnh giải ngân trong quý 3 không chỉ trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng ngành xây dựng và các ngành liên quan, mà còn tạo hiệu ứng "kéo" đối với đầu tư khu vực tư nhân, qua đó cải thiện năng lực sản xuất và kết nối hạ tầng trong trung, dài hạn.

Cạnh đó, sản xuất và xuất khẩu cũng tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà tăng trưởng tốt kể từ quý 1, cho thấy sự phục hồi của hoạt động sản xuất và năng lực cung ứng trong nước. Hoạt động xuất khẩu diễn ra sôi động, tạo điểm tựa vững chắc cho sản xuất trong nước.

"Ngoài ra, tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình có xu hướng cải thiện, đóng vai trò ổn định tổng cầu, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài. Sức cầu trong nước được thúc đẩy bởi yếu tố mùa vụ và sự gia tăng nhu cầu đối với các hoạt động dịch vụ, đặc biệt là du lịch, lưu trú và giải trí trong quý 2", bà Hạnh nói.

Những động lực tăng trưởng mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, từng bước thâm nhập vào các ngành công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao.

Tuy nhiên, hiện nay, các động lực này chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, chưa thực sự trở thành lực kéo chính cho tăng trưởng.

Muốn tăng trưởng 2 con số năm nay, GDP quý 4 phải tăng 12,5%

Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2026 phấn đấu tăng từ 10% trở lên. Trên cơ sở kết quả 9 tháng, bà Hạnh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, GDP quý 4 cần tăng khoảng 12,5% (cao hơn khoảng 4,1 điểm phần trăm so với quý 4/2025). Đây là mục tiêu khó khăn, áp lực.

Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu được dự báo chịu áp lực không nhỏ trong quý cuối năm ẢNH: ĐAN THANH

3 tháng cuối năm, biến động tỷ giá, giá năng lượng và nguyên liệu có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, tạo sức ép lên giá trong nước.

Ngoài ra, đầu tư công chịu áp lực về tiến độ thực hiện, hiệu quả chuyển hóa thành tăng trưởng. Những tháng cuối năm thường tăng tốc giải ngân, song vốn chỉ tác động trực tiếp tới GDP quý 4 khi vốn đầu tư chuyển nhanh thành khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất thực tế.

"Vướng mắc về mặt bằng, thủ tục điều chỉnh dự án, nguồn vật liệu hoặc năng lực nhà thầu có thể khiến vốn bố trí chưa chuyển kịp thành sản lượng của ngành xây dựng và các ngành cung ứng liên quan, như vậy tác động tới GDP quý 4 sẽ bị chậm lại", bà Hạnh phân tích.

Sản xuất công nghiệp và xuất khẩu cũng chịu áp lực không nhỏ trong quý cuối năm. Với độ mở lớn của nền kinh tế, thay đổi về nhu cầu, chính sách thương mại và chuỗi cung ứng tại các thị trường lớn có thể tác động nhanh tới đơn hàng của ngành chế biến, chế tạo. Giá năng lượng và nguyên liệu biến động còn làm tăng chi phí sản xuất, vận tải.

Thách thức của quý 4 được bà Hạnh nhận định không chỉ là duy trì kim ngạch xuất khẩu, mà còn là giữ nhịp sản xuất, nâng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước.

"Trong quý 4, trọng tâm phải tăng tốc thực hiện làm sao để vốn đầu tư chuyển thành khối lượng công trình; đơn hàng thành sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ; nhu cầu cuối năm thành khối lượng dịch vụ thực tế. Khả năng chuyển hóa đó sẽ quyết định mức đóng góp của 3 tháng cuối năm vào tăng trưởng GDP năm 2026", bà Hạnh nói.