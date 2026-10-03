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    Kinh tế

    GDP tăng hơn 9%, 12 địa phương tăng trưởng 2 con số

    Đan Thanh
    Đan Thanh
    Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước.

    Phát biểu tại buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 sáng nay 3.10 tại Hà Nội của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết, GDP quý 3/2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2.

    Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,50%, đóng góp 51,57%; khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%.

    GDP tăng hơn 9% trong 9 tháng, 12 địa phương có GRDP tăng trên 10% - Ảnh 1.

    Tốc độ tăng GRDP 9 tháng năm 2026 của các địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số

    ẢNH: CỤC THỐNG KÊ

    Về sử dụng GDP quý 3/2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,96% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 21,39%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 23,27%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 28,75%.

    GDP 9 tháng năm nay ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

    Về sử dụng GDP 9 tháng năm 2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,51% so với cùng kỳ năm 2025; tích lũy tài sản tăng 17,88%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 27,19%.

    Đáng chú ý, về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP) 9 tháng qua, có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên.

    Trong đó, Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%; tiếp theo là Hà Tĩnh 12,36%; Hải Phòng 12,08%; Bắc Ninh 11,81%; Ninh Bình 11,31%.

    Một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp: Sơn La 5,59%; Vĩnh Long 7,32%; Cà Mau 7,37%; Đồng Tháp 7,44% do sự sụt giảm của sản xuất điện và ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế tại các địa phương này.

    "Nhìn chung, tăng trưởng cao tập trung chủ yếu ở các địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn, đồng thời được thúc đẩy bởi đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước", bà Hương nhấn mạnh.

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