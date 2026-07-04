Việt Nam vào top tốc độ tăng trưởng GDP cao hàng đầu thế giới

Thông tin được Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu tại phiên họp Chính phủ tháng 6 và hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương sáng 4.7.

Nhiều địa phương còn cách xa mục tiêu tăng trưởng

Phó thủ tướng cho hay, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng khu vực nông nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó có những chỉ tiêu đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, nhiều trong số 34 địa phương đã ghi nhận mức tăng trưởng GRDP hai con số.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ẢNH: NHẬT BẮC

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cho rằng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra. Nhiều địa phương còn cách xa mục tiêu tăng trưởng GRDP và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông dẫn chứng nếu tỷ lệ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt khoảng 50% thay vì gần 35% như hiện nay thì riêng lĩnh vực này có thể đóng góp thêm khoảng 0,4 điểm phần trăm cho tăng trưởng kinh tế. Nếu các ngành, lĩnh vực đều nỗ lực hơn thì hoàn toàn có thể tiệm cận gần hơn mục tiêu tăng trưởng.

Đáng lưu ý, trong cùng điều kiện phát triển nhưng vẫn có những địa phương đạt kết quả rất cao. Điều này cho thấy công tác tổ chức thực hiện ở một số nơi còn hạn chế và cần sớm được khắc phục.

Về giải pháp, Phó thủ tướng cho rằng, để có tăng trưởng cao thì nguồn lực tài chính phải được đáp ứng đầy đủ và kịp thời với chi phí hợp lý, không để nền kinh tế và doanh nghiệp thiếu vốn.

Sau hội nghị, Chính phủ sẽ triển khai 3 nhóm công việc trọng tâm. Cụ thể, tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trong và ngoài nước để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn; làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nhằm bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế. Đồng thời Thủ tướng và các phó thủ tướng sẽ làm việc với 34 tỉnh, thành phố để thúc đẩy tăng trưởng.

TP.HCM tăng trưởng cao nhất trong 10 năm

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng của TP.HCM đạt 8,55%, đóng góp 24,5% GDP của cả nước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua tại TP.HCM, phản ánh những nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Đến hết tháng 6, giải ngân đầu tư công của TP.HCM đạt gần 51.600 tỉ đồng, chiếm 35% kế hoạch giao. Lãnh đạo TP.HCM cho biết, bài học quan trọng rút ra là công tác cán bộ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Cụ thể, thành phố đã điều động 46 cán bộ có năng lực vượt trội từ các sở, ngành và cấp thành phố về cấp phường để thực hiện nhiệm vụ. Biện pháp này đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Nếu như hết quý 1/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt 9,2%, đến hết tháng 5 tăng lên khoảng 16,9%, thì riêng trong tháng 6 đã tăng thêm 18 điểm phần trăm, nâng tổng tỷ lệ giải ngân lên 35%.

Dù tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, song vẫn thấp hơn so với kỳ vọng là 10%, tỷ lệ giải ngân cũng chưa tương xứng với kế hoạch, mục tiêu, nên Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố quyết tâm thực hiện cam kết tăng trưởng hai con số và tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỉ đồng.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng thì cho biết, 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố đạt 8,22%, cao nhất trong những năm gần đây. Thu ngân sách đạt khoảng 410.000 tỉ đồng, đạt 62% dự toán Trung ương giao.

Tuy nhiên, ông Thắng nhìn nhận các kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua vẫn chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và sự quan tâm của Trung ương, chưa đạt được yêu cầu về tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ đã giao cho thành phố.

Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc và bứt phá; kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số và không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn.