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Kinh tế Địa ốc

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo nóng về trật tự xây dựng

Đình Sơn
Đình Sơn
12/06/2026 14:03 GMT+7

Ngày 12.6, thông tin từ UBND TP.HCM cho biết TP đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao, Trưởng ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

UBND TP.HCM cho biết, trong thời gian vừa qua, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá thực tiễn cho thấy, tại một số đơn vị vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại một số khu vực còn diễn biến phức tạp, có trường hợp chưa được phát hiện, xử lý kịp thời làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng. Do đó, đòi hỏi phải tiếp tục có giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo nóng về trật tự xây dựng - Ảnh 1.

Một trường hợp xây dựng sai phép bị cưỡng chế

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, bảo đảm tình hình trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng theo phân cấp quản lý.

Đồng thời thực hiện nghiêm quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố được ban hành kèm theo Quyết định số 2850/2025.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, không để xảy ra các "điểm nóng" về trật tự xây dựng.

Rà soát, tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định, tuyệt đối không để các trường hợp vi phạm mà không được xử lý kịp thời, không hợp thức hóa sai phạm.

Kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, giám sát các công trình xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo nóng về trật tự xây dựng - Ảnh 2.

Một khu nhà xây dựng sai phép

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố trong tháng 6.2026.


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