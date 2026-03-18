Cục Thuế giải đáp loạt thắc mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Gửi câu hỏi tới Hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 do Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 17 - 18.3, nhiều người nộp thuế thắc mắc, thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì áp dụng mức giảm trừ gia cảnh nào?

Theo Cục Thuế, kỳ quyết toán năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh được xác định theo quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14. Cụ thể, giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2025, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế vẫn là 11 triệu đồng/tháng ẢNH: NGỌC THẮNG

Từ kỳ tính thuế năm 2026 (từ ngày 1.1.2026), mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15. Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Người nộp thuế Trần Thị Nga (trú Đồng Nai) đặt câu hỏi, các khoản tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương làm thêm giờ, tiền công trả cho những ngày chưa nghỉ phép theo quy định của pháp luật có được miễn toàn bộ thuế thu nhập cá nhân 2025 khi quyết toán thuế không?

Cục Thuế cho biết, đối với kỳ tính thuế năm 2025, khoản tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy định tại luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12.

Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Từ kỳ tính thuế năm 2026, các quy định liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng theo luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật (nghị định, thông tư) để hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện.

Có thu nhập nhiều nơi, quyết toán thuế thế nào?

Người nộp thuế tên Trịnh Thị Bình (trú Hưng Yên) cho biết, trong năm 2025, bà làm việc tại Công ty A từ tháng 1 - 8, sau đó chuyển sang Công ty B từ tháng 9 - 12. "Bây giờ tôi phải nộp hồ sơ quyết toán năm 2025 tại cơ quan thuế quản lý Công ty A hay Công ty B?", bà Bình hỏi.

Cục Thuế nêu rõ, căn cứ điểm b.2 khoản 8 điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại điều 3 Nghị định 373/2025/NĐ-CP: "Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức trả thu nhập khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm mà các nguồn thu nhập đó bằng nhau thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất".

Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm ẢNH: TN

Như vậy, trong năm 2025, nếu bà Bình có thu nhập tại Công ty A lớn hơn thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty A và ngược lại.

Trường hợp thu nhập tại hai công ty bằng nhau, bà Bình được lựa chọn nộp hồ sơ tại một trong hai cơ quan thuế quản lý trực tiếp các công ty đó theo quy định.

Người nộp thuế tên Lê Thanh Vân (trú Gia Lai) phản ánh, trong năm 2025, bà làm việc tại Công ty A, sau đó được điều chuyển sang Công ty B (cả hai đơn vị đều thuộc cùng một hệ thống doanh nghiệp và việc điều chuyển không làm chấm dứt hợp đồng lao động trong hệ thống).

Ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công tại các đơn vị này, bà Vân còn có thu nhập vãng lai tại Công ty C, với mức chi trả không quá 10 triệu đồng/lần và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% tại nguồn.

Bà Vân hỏi, bà có được ủy quyền cho Công ty B thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay hay không?

Dẫn căn cứ tại điểm d khoản 6 điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Cục Thuế nêu rõ: trường hợp cá nhân điều chuyển từ tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng hệ thống, thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%, nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức trả thu nhập.