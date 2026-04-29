Cục Thuế gỡ vướng về lập bảng kê và cấp hóa đơn điện tử từng lần

Cục Thuế vừa có công văn trả lời một doanh nghiệp tại Hưng Yên, làm rõ vướng mắc liên quan tới lập bảng kê khi thu mua hàng hóa và cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Từ ngày 5.3, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên và dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định hiện hành, bảng kê hàng hóa mua vào chỉ áp dụng với những trường hợp đặc thù người bán không xuất được hóa đơn, trong đó có trường hợp mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt.

Căn cứ quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC), Nghị định 30/2025/NĐ-CP và Thông tư 20/2026/TT-BTC, Cục Thuế hướng dẫn: Trường hợp người mua là doanh nghiệp có phát sinh hoạt động mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, không có hóa đơn đầu vào thì được phép lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Trước ngày 12.3, doanh nghiệp áp dụng bảng kê theo Mẫu số 01/TNDN ban hành kèm Thông tư 78/2014/TT-BTC; từ ngày 12.3, áp dụng theo Mẫu số 02/TNDN ban hành kèm Thông tư 20/2026/TT-BTC.

Trong đó, người trực tiếp thu nhặt là cá nhân trực tiếp đi nhặt phế liệu, không sử dụng hóa đơn. Người thu mua lại từ nhiều nguồn để bán lại thì phải đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và nộp thuế theo quy định.

"Bảng kê là một trong các căn cứ để xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp đặc thù không có hóa đơn. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của bảng kê, đồng thời phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh giao dịch thực như: thông tin người bán, chứng từ vận chuyển, chứng từ thanh toán", Cục Thuế lưu ý.

Liên hệ cơ quan thuế để được cấp hóa đơn từng lần

Liên quan tới sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế cho biết, từ ngày 5.3, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên và dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trường hợp đáp ứng điều kiện và có nhu cầu, các đối tượng này vẫn có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thường xuyên nhưng phát sinh nhu cầu xuất hóa đơn cho khách hàng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

Tuy nhiên, trước khi được cấp hóa đơn, người nộp thuế phải thực hiện kê khai và nộp thuế đối với giao dịch phát sinh theo quy định.

Các căn cứ để Cục Thuế đưa ra hướng dẫn nêu trên là quy định tại luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP) và Nghị định 68/2026/NĐ-CP.