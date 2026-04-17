Cục Thuế: Doanh thu 500 triệu trở xuống vẫn được dùng hóa đơn điện tử

Liên quan tới tranh cãi về vấn đề hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống có được sử dụng hóa đơn điện tử hay không, chiều nay 17.4, Cục Thuế (Bộ Tài chính) chính thức đưa ra hướng dẫn.

Cục Thuế không hạn chế các nhu cầu hợp pháp về sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh ẢNH: ĐAN THANH

Đơn vị này cho biết, theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP và Nghị định 68/2026/NĐ-CP, chính sách hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thiết kế theo ngưỡng doanh thu nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp (bao gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống), pháp luật không quy định thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời gian qua, triển khai hóa đơn điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực khi nhiều hộ kinh doanh dù doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, nhằm chuyên nghiệp trong giao dịch với người tiêu dùng, khách hàng là doanh nghiệp tổ chức.

Thực tế, các hộ kinh doanh này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP và đã được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo đúng quy định.

Cục Thuế không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này, đồng thời đang tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định, bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh và thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện, tránh gây hiểu nhầm cho người nộp thuế, trong ngày 17.4, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp.

Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.

Đối với các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc nội dung hướng dẫn đã ban hành tại một số thuế cơ sở có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn của Cục Thuế để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp thì kịp thời thu hồi, hủy bỏ, thay thế theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Cần cách làm nhất quán, không xử phạt giai đoạn đầu

Trước đó, một số cơ quan thuế địa phương đã thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống dừng sử dụng hóa đơn điện tử; đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt.

Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế ẢNH: ĐAN THANH

Nhiều chuyên gia về thuế, kế toán phân tích, đến hiện tại, chưa có bất kỳ văn bản pháp lý nào quy định hộ kinh doanh thuộc diện miễn thuế không được sử dụng hóa đơn điện tử. Bởi vậy, việc cơ quan thuế địa phương đề cập hành vi và mức phạt thuộc trường hợp này là không phù hợp, gây phát sinh nhiều vướng mắc.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, hộ kinh doanh còn đang được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. Thay đổi đột ngột chính sách sẽ gây khó khăn cho môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh, gián tiếp làm tăng chi phí tuân thủ của người kinh doanh.

"Trong giai đoạn giao thời giữa chính sách thuế cũ và mới (chuyển từ khoán thuế sang kê khai thuế), Cục Thuế từng nhiều lần khẳng định tinh thần, thời gian đầu, ưu tiên hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh không xử phạt.

Do đó, không chỉ trong việc sử dụng hóa đơn điện tử này mà cả những vấn đề phát sinh liên quan khác, cơ quan thuế cần có cách làm thống nhất, làm rõ quan điểm không xử phạt hành chính với những vi phạm của hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu, trừ khi đó là hành vi trốn thuế có chủ đích", ông Tuấn đề xuất.