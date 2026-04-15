Tranh cãi chuyện doanh thu 500 triệu trở xuống không được sử dụng hóa đơn điện tử

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống (hộ kinh doanh diện miễn thuế - PV).

Hiện nay, hộ kinh doanh diện miễn thuế không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử ẢNH: ĐAN THANH

Theo đó, hộ kinh doanh thuộc đối tượng nêu trên phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử kể từ thời điểm cơ quan thuế thông báo và không thực hiện xuất hóa đơn điện tử trong thời gian không thuộc đối tượng sử dụng.

Trường hợp không thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử nhưng vẫn tiếp tục sử dụng thì được xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch Công ty TNHH tư vấn thuế BCTC, cho biết trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán, thuế cũng như tư vấn cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp này được phản ánh, gần đây, nhiều cơ quan thuế địa phương đồng loạt ban hành thông báo với nội dung: hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không được đăng ký sử dụng hóa đơn; hoặc phải hủy hóa đơn đã đăng ký sử dụng.

"Cách hiểu và áp dụng này chưa phù hợp với quy định hiện hành, đồng thời phát sinh nhiều vướng mắc trong thực tiễn", ông Thức nói.

Vị này phân tích, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Nghị định 70/2025/NĐ-CP: khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn. Không có bất kỳ điều khoản nào quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống bị cấm hay không được sử dụng hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

Tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC, ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng cũng chỉ để xác định nghĩa vụ thuế, không phải căn cứ hạn chế không được sử dụng hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ.

"Không cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sử dụng hóa đơn là chưa đúng luật, chưa phù hợp với thực tiễn kinh doanh. Trong công văn gửi Cục Thuế mới đây, chúng tôi đề nghị cục xem xét, chỉ đạo thống nhất chung trên toàn quốc nhằm tháo gỡ vướng mắc", ông Thức nhấn mạnh.

Nên cho phép hộ được xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas, cho biết theo điều 28 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 20 - 50 triệu đồng, buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

Theo các chuyên gia, nên cho phép hộ kinh doanh được xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu ẢNH: ĐAN THANH

Tại nội dung thông báo của Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk cũng như thuế nhiều địa phương khác, có một số vấn đề cần làm rõ.

Hiện tại, chưa có bất kỳ văn bản pháp lý nào đề cập hộ kinh doanh diện miễn thuế không được sử dụng hóa đơn điện tử.

Văn bản gần nhất là dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, phiên bản ngày 13.3, có đề cập: hộ kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân thuộc trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử.

Người dân và doanh nghiệp được làm những gì luật không cấm. Điều này đồng nghĩa, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống vẫn được áp dụng hóa đơn điện tử, cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, với điều khoản không cho phép sử dụng.

Ở thời điểm hiện tại, việc cơ quan thuế địa phương đề cập hành vi và mức phạt thuộc trường hợp này là không phù hợp, gây lo lắng cho hộ kinh doanh.

"Cuối năm 2025, đầu năm 2026, chúng ta đang còn khuyến khích hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử. Thực tế, đã có nhiều hộ kinh doanh chi trả chi phí mua hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm bán hàng…

Trường hợp vì lý do hợp lý, ví dụ, hệ thống hóa đơn điện tử quá tải, không thể tiếp nhận hóa đơn điện tử từ đối tượng hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống, thì Bộ Tài chính hoặc Cục Thuế nên giải thích, hướng dẫn cho hộ kinh doanh", ông Tuấn nói.

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, phân tích, về nguyên tắc, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua.

Hộ kinh doanh thuộc diện miễn thuế không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử nhưng nên cho phép hộ được xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu.

Báo Thanh Niên đã liên hệ với Cục Thuế nhiều lần, song đến nay chưa nhận được câu trả lời cho tranh cãi kể trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này đến bạn đọc.