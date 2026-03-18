Kinh tế

Doanh thu dưới 500 triệu, muốn xuất hóa đơn điện tử có được không?

Đan Thanh
18/03/2026 12:14 GMT+7

Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nên để hộ được chủ động chọn lựa, thậm chí khuyến khích sử dụng.

Gần đây, không ít hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) thuộc diện miễn thuế bày tỏ vẫn có nhu cầu xuất hóa đơn điện tử. Vậy, điều này có được hay không và thủ tục như thế nào?

Trả lời nội dung này, Thuế TP.Hà Nội cho biết, theo khoản 5 điều 8 Nghị định 68/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 5.3): hộ kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hằng năm từ 1 tỉ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử. 

Bộ Tài chính đề xuất, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không sử dụng hóa đơn điện tử

ẢNH: ĐAN THANH

Hộ kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Nghị định 68 cũng đã hướng dẫn cụ thể với trường hợp đủ điều kiện, có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng hóa đơn điện tử với nhóm này.

Tuy nhiên, với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng, Nghị định 68 chưa có quy định cụ thể về sử dụng hóa đơn điện tử. Theo Thuế TP.Hà Nội, cơ quan thuế tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp trên để có hướng dẫn cụ thể.

Nên để hộ kinh doanh được chọn có dùng hóa đơn điện tử?

Liên quan tới sử dụng hóa đơn điện tử, dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đề cập: hộ kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (tức là có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống - PV) thuộc trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử.

Các chuyên gia cho rằng, nên để hộ kinh doanh được chủ động chọn có dùng hóa đơn điện tử hay không

ẢNH: ĐAN THANH

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, phân tích, về nguyên tắc, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua.

Hộ kinh doanh thuộc diện miễn thuế không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử nhưng nên cho phép hộ được xuất hóa đơn điện tử khi có nhu cầu.

"Mức doanh thu từ 500 triệu trở xuống cũng chỉ là doanh thu dự kiến đầu năm nay. Cuối năm, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện thông báo lại doanh thu thực tế với cơ quan thuế để xem xét hộ còn thuộc diện miễn thuế hay không. Bởi vậy, nên khuyến khích hộ sử dụng hóa đơn điện tử để dần làm quen", ông Được nhấn mạnh.

Ông Được cũng đề cập, theo điểm b khoản 3 điều 26 luật Quản lý thuế 108, hộ kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Chính phủ và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử phải khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã cho từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Bởi vậy, hướng dẫn tại nghị định cần thống nhất với luật.

Đề xuất hộ kinh doanh được lập hóa đơn tổng với các giao dịch dưới 50.000 đồng

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, phân tích, theo quy định, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh khác khi mua hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh thuộc diện miễn thuế được lập bảng kê để thay thế hóa đơn điện tử.

Việc lập bảng kê sẽ phải in giấy, điền thông tin, photocopy hoặc chụp hình căn cước công dân của người bán... nhìn chung sẽ làm chi phí tổng thể xã hội cao hơn sử dụng hóa đơn điện tử.

"Trong sử dụng hóa đơn điện tử nên để hộ kinh doanh được chủ động lựa chọn, thay vì cấm hay bắt buộc", ông Tuấn bày tỏ.

Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, đã được chủ quản sàn khấu trừ, nộp thuế thay thì không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

