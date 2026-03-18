Giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh

Nâng ngưỡng lập hóa đơn để giảm chi phí

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử, trong đó, Bộ đề xuất cơ chế linh hoạt hơn đối với các giao dịch giá trị nhỏ của hộ kinh doanh. Cụ thể, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 3 tỉ đồng trở xuống, nếu phát sinh các giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ dưới 50.000 đồng mỗi lần và người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, thì có thể lập hóa đơn điện tử tổng hợp vào cuối ngày, thay vì phải lập hóa đơn riêng cho từng lần bán hàng.

Nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh ghi chép số liệu bán hằng ngày để kê khai thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người bán có trách nhiệm lập bảng tổng hợp chi tiết các giao dịch trong ngày, lưu trữ chứng từ liên quan và cung cấp thông tin khi cơ quan quản lý yêu cầu kiểm tra. Bộ Tài chính cho biết quy định này nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ như bán lẻ hàng tiêu dùng, đồ ăn, dịch vụ quy mô nhỏ…, nơi các giao dịch giá trị thấp nhưng phát sinh với tần suất rất lớn. Việc này giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh, hạn chế khối lượng thao tác lập hóa đơn cho từng giao dịch nhỏ, đồng thời vẫn đảm bảo cơ quan quản lý có đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác giám sát, quản lý thuế khi cần thiết.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng mức 50.000 đồng vẫn quá thấp. Ông Hương, chủ quán hủ tíu trên đường Lạc Long Quân (P.Tân Hòa, TP.HCM), nhận xét thực tế giao dịch mỗi lần bán hàng 50.000 đồng mới cho lập hóa đơn gộp cuối ngày thì tô hủ tíu thêm miếng thịt, con tôm đã 60.000 đồng, tô phở trộn bình dân 55.000 đồng. Đó là chưa kể khách đi từ 2 người trở lên, ăn và uống nước thì cho dù giá bình dân nhưng tổng giao dịch khó dưới mức 50.000 đồng. Như vậy, hộ kinh doanh vẫn phải vừa xuất hóa đơn, vừa ghi lắt nhắt cho từng tô hủ tíu rất mất thời gian.

Bà Thanh Loan, kinh doanh đồ gia dụng, thừa nhận việc phải xuất hóa đơn điện tử cho từng đơn hàng khiến hộ kinh doanh của bà phát sinh thêm quá nhiều chi phí như mua phần mềm xuất hóa đơn, đăng ký gói hóa đơn và các chi phí khác. Trong khi đó, phần lớn khách mua không có nhu cầu lấy hóa đơn, đặc biệt là khách mua qua online. "Bán combo 3 cái móc áo quần trong tủ có giá 99.000 đồng, combo 2 hũ tẩy rửa giá 69.000 đồng… đều phải lập hóa đơn hết. Việc này khiến hộ kinh doanh hầu như cả ngày "đánh vật" với hóa đơn, ghi chép", bà Thanh Loan nói. "Quy định về xuất hóa đơn đã có từ năm ngoái, nhưng trên tinh thần vừa làm vừa sửa, chúng tôi kiến nghị cơ quan quản lý cho hộ kinh doanh bán hàng với giá trị đơn hàng nhỏ lẻ thế này có lựa chọn cách lập một hóa đơn tổng hợp cuối ngày, hoặc cuối tuần, cuối tháng... Muốn vậy, đề nghị nâng mức giao dịch một lần lên, không thể 50.000 đồng theo dự thảo. Ngoài ra, đa số người mua không để lại dữ liệu cá nhân nên cho chúng tôi lập hóa đơn tổng với thông tin người mua "khách vãng lai" hoặc "chưa xác định". Khi cần, cơ quan thuế yêu cầu, cửa hàng sẽ cung cấp dữ liệu hàng mua vào, bán ra, tồn kho… để đối chiếu thay vì phải xuất hóa đơn từng lần như hiện nay", bà Thanh Loan kiến nghị thêm.

Nhiều tiểu thương ở chợ công nhận việc cho lập hóa đơn tổng là bước thay đổi giúp giảm nhẹ việc cho hộ kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn hàng nhập vào nay đã có hóa đơn, nên cần thiết cho xuất hóa đơn tổng đơn giản nhất chứ cứ bán 51.000 đồng phải ra hóa đơn ngay thì rất khó và thiếu thực tế.

Tham chiếu ngưỡng cũ: 200.000 đồng/giao dịch

Theo ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas, đề xuất mới của Bộ Tài chính thực chất không mới bởi từng có quy định liên quan việc xuất hóa đơn tổng trước đây. Cụ thể, tại điều 18 Thông tư 39/2014 có quy định các giao dịch dưới 200.000 đồng/lần không bắt buộc phải lập hóa đơn từng lần, người bán có thể lập bảng kê bán lẻ, cuối ngày xuất một hóa đơn tổng cho toàn bộ bảng kê… Theo đề xuất của Bộ Tài chính thì hộ và cá nhân kinh doanh phải lập bảng kê tổng hợp doanh số các giao dịch dưới 50.000 đồng, sau đó mới có thể xuất hóa đơn tổng cuối ngày.

"Quy định được đưa ra cách đây 12 năm đã lấy mức 200.000 đồng mỗi giao dịch để cho xuất hóa đơn tổng. Nghĩa là mức 50.000 đồng mỗi giao dịch chỉ bằng 1/4 so với mức quy định cũ, quá nhỏ so với thực tế và chưa phù hợp với thị trường. Lấy mức 50.000 đồng sẽ khó giảm bớt khối lượng công việc hay chi phí sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh. Theo tôi, chúng ta nên cân nhắc dùng mốc 200.000 đồng cho mỗi giao dịch. Điều này giúp hộ, cá nhân kinh doanh dễ dàng áp dụng và tiết kiệm chi phí hóa đơn", ông Tuấn nhấn mạnh.

Tương tự, luật sư Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Hãng luật IAM (TP.HCM), nhấn mạnh đề xuất cho phép lập hóa đơn tổng hợp theo ngày đối với các giao dịch giá trị nhỏ là hướng đi hợp lý; giúp giảm chi phí tuân thủ và khối lượng công việc của hộ kinh doanh cũng "thong dong" hơn để họ tập trung cho việc làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, nên nâng cao mức giá trị giao dịch hơn để đạt mục tiêu giảm áp lực chi phí cho hộ kinh doanh. Qua đó, giúp hộ kinh doanh được hưởng cơ chế mới thông thoáng, thuận lợi nhất có thể.