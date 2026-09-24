Cục Thuế nói lý do 'đằng đẵng' hoàn thuế giá trị gia tăng

Tại hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức chiều 24.9, tại Hà Nội, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phản ánh trường hợp chậm hoàn thuế của hội viên là Công ty TNHH thép Vina Kyoei.

Tính đến ngày 21.9, tổng số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng là 142.599 tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ từ tháng 1.2023 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm do liên quan đến việc xác minh một số hóa đơn của nhà cung cấp có rủi ro. Doanh nghiệp đã có khiếu nại, kiến nghị cơ quan thuế đẩy nhanh quá trình xử lý.

Ông Cao Xuân Thanh, Chánh văn phòng Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, cho biết, hiện không ít doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn khi cơ quan thuế địa phương áp dụng thiếu thống nhất quy định về thuế giá trị gia tăng với gỗ xẻ sấy.

Hiệp hội đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thống nhất về chính sách thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh hóa đơn, xử lý số thuế đã nộp; hướng dẫn rõ cơ chế khấu trừ, hoàn thuế, đồng thời xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng…

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, kiến nghị xem xét linh hoạt chính sách gia hạn thuế đối với ngành nông sản xuất khẩu, trong đó có hồ tiêu và gia vị, ít nhất trong năm 2026; đồng thời nghiên cứu kéo dài chính sách nếu khó khăn tiếp tục diễn ra...

Hoàn thuế giá trị gia tăng tự động trong tháng 12

Trường hợp Công ty TNHH thép Vina Kyoei, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế, cho biết, Cục Thuế đã có quyết định giải quyết khiếu nại, giao Thuế TP.HCM phối hợp xác minh các nội dung liên quan.

Thuế TP.HCM được yêu cầu báo cáo rõ cơ quan thuế đang phối hợp với những cơ quan nào để xác minh tình trạng sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp liên quan; khẩn trương làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm có kết quả, có báo cáo trước ngày 30.9.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐAN THANH

Đề cập tình hình hoàn thuế nói chung, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), thông tin, tính đến ngày 21.9, cơ quan thuế toàn quốc đã ban hành 14.508 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền 142.599 tỉ đồng, đạt 82% dự toán hoàn năm 2026.

99% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được nộp bằng phương thức điện tử. TP.HCM dẫn đầu với 29% số quyết định hoàn thuế và 25% số tiền hoàn.

Hiện nay, có 1.590 hồ sơ ở diện đang giải quyết với số tiền đề nghị hoàn là 29.409 tỉ đồng. Trong đó, 0,9% số hồ sơ có thời gian giải quyết kéo dài hơn quy định. "Nguyên nhân lớn nhất là người nộp thuế chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ", bà Hường nói.

Các hồ sơ tồn đọng kéo dài chủ yếu là thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau. Khi cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, người nộp thuế chưa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dẫn đến thường có đề nghị tạm dừng thanh tra, kiểm tra, làm thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài.

Nguyên nhân thứ 2 là hồ sơ có dấu hiệu rủi ro, cơ quan thuế cần xác minh thông tin trước khi giải quyết hoàn. Cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế thông báo cụ thể cho người nộp thuế về những hồ sơ đang trong quá trình xác minh để nắm được tiến độ xử lý.

Ngoài ra, bà Hường còn đề cập khía cạnh hồ sơ có vướng mắc về chính sách. Tổng hợp ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp cho thấy, có những vấn đề về chính sách liên quan các cơ quan liên ngành, cần xin ý kiến trước khi giải quyết hoàn.

Thời gian tới, ngành thuế đặt mục tiêu 100% hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn, ngoại trừ những hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, tội phạm.

"Bên cạnh dữ liệu hiện có, ngành thuế đang kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan để có dữ liệu về tờ khai hải quan, chứng từ nộp thuế; sẽ kết nối các dữ liệu liên quan đến tài khoản thanh toán của người nộp thuế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, giấy phép ngành nghề có điều kiện... nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ hoàn thuế", bà Hường nói.

Phó trưởng ban Nghiệp vụ thuế thông tin, ngay trong tháng 10 sẽ có phiên bản đầu tiên về tờ khai thuế giá trị gia tăng gợi ý. Hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ được triển khai trong tháng 12.

Tờ khai gợi ý được lập từ dữ liệu của cơ quan thuế, liên kết trực tiếp hóa đơn điện tử để kiểm soát đầu ra, đầu vào.