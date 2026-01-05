Cục Thuế nói về thời điểm xuất hóa đơn bán hàng online, kinh doanh nhà hàng

Ăn uống, giặt ủi ở khách sạn, xuất hóa đơn thời điểm nào?

Công ty TNHH du lịch Hải Huy (Đà Nẵng), chuyên kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, cho biết, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn tại thời điểm phát sinh doanh thu.

Với kinh doanh nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn cho toàn bộ dịch vụ đã cung cấp tại thời điểm khách check-out ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, các dịch vụ kèm theo như bán hàng minibar, giặt ủi, vận chuyển, ăn uống sẽ phát sinh hàng ngày khi khách lưu trú, khách sử dụng xong ghi nhận theo ngày trên biên lai và khi check-out mới thanh toán, lấy hóa đơn một lần. Doanh nghiệp này thắc mắc, như vậy có bị rơi vào trường hợp xuất hóa đơn sai thời điểm không?

Trả lời nội dung trên, Cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định, đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú và các dịch vụ phát sinh trong thời gian khách lưu trú (như ăn uống, minibar, giặt ủi, vận chuyển…) được cung cấp liên tục và chỉ xác định đầy đủ giá trị khi khách check-out, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn cho toàn bộ dịch vụ đã cung cấp tại thời điểm khách check-out, phản ánh đúng dịch vụ đã cung cấp trong toàn bộ thời gian lưu trú của khách hàng.

Cơ quan này cho hay, theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ thì thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền. Trường hợp này không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)".

Bán hàng trên sàn, xuất hóa đơn khi nào?

Liên quan tới xuất hóa đơn, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử thắc mắc: khi ủy nhiệm cho sàn xuất hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn của sàn là thời điểm người bán đưa hàng cho bên vận chuyển hay thời điểm giao hàng thành công cho khách hàng?

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.6.2025, song đến nay, hộ kinh doanh vẫn có nhiều thắc mắc về xuất hóa đơn điện tử ẢNH: ĐT

Cục Thuế cho biết, khoản 6 điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP quy định: "Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán, chuyển nhượng tài sản công và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với xuất khẩu hàng hóa (bao gồm cả gia công xuất khẩu), thời điểm lập hóa đơn thương mại điện tử, hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử do người bán tự xác định nhưng chậm nhất không quá ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được thông quan theo quy định pháp luật về hải quan".

Với trường hợp nêu trên, thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Các trường hợp phải thay thế, điều chỉnh hóa đơn điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 13 điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.