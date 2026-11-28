Đó là phản hồi của Cục Thuế (Bộ Tài chính) tại công văn mới đây gửi Công ty TNHH đại lý thuế BCTC trả lời một số kiến nghị của doanh nghiệp này liên quan tới hóa đơn.

Cục Thuế cho biết, trước khi Nghị định 310 năm 2025 có hiệu lực (ngày 16.1.2026), đối với hàng hóa thông thường, hành vi lập hóa đơn sai thời điểm thuộc diện phạt tiền có mức phạt 3 - 5 triệu đồng mỗi hóa đơn nếu không làm chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và 4 - 8 triệu đồng mỗi hóa đơn nếu làm chậm thực hiện nghĩa vụ thuế (mức phạt với cá nhân, hộ kinh doanh bằng nửa mức này).

Khi có nhiều hóa đơn lập không đúng thời điểm, tiền phạt được tính theo từng hóa đơn, không giới hạn tổng mức phạt. Thực tiễn, có nhiều trường hợp người bán bị xử phạt số tiền lớn với hành vi chậm lập hóa đơn dù đã kê khai, nộp thuế đầy đủ.

Nghị định 310 năm 2025 sửa quy định theo hướng nếu lập nhiều hóa đơn không đúng thời điểm thì áp dụng khung tiền phạt tương ứng với số lượng, mức phạt đã giảm đáng kể.

Hiện mức phạt lập hóa đơn sai thời điểm tối đa là 70 triệu đồng (từ 100 hóa đơn trở lên) ẢNH: NGỌC THẮNG

Với hàng hóa thông thường, tổ chức lập sai thời điểm một hóa đơn thuộc diện phạt tiền có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Mức phạt đối với 2 - 10 hóa đơn là 2 - 5 triệu đồng và cao nhất là 70 triệu đồng nếu lập sai thời điểm từ 100 hóa đơn trở lên. Mức phạt đối với cá nhân, hộ kinh doanh bằng nửa mức áp dụng với tổ chức.

Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng, Công ty TNHH BCTC kiến nghị không xử phạt tiền, xem xét áp dụng hình thức cảnh cáo đối với trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm, nhưng người bán đã ghi nhận đầy đủ doanh thu, kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, không gây thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời tự giác phát hiện, khắc phục sai sót theo điều kiện được pháp luật quy định.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đại lý thuế BCTC, cho biết, với doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động bán lẻ, mỗi ngày có thể phát sinh hàng trăm, thậm chí hàng nghìn giao dịch có giá trị nhỏ.

Cần phân biệt rõ sai sót về thời điểm lập hóa đơn với hành vi cố tình che giấu doanh thu, trốn thuế.

Chính sách yêu cầu người kinh doanh lập hóa đơn đầy đủ nhưng lại áp dụng mức phạt quá cao đối với sai sót thủ tục có thể tạo tâm lý e ngại, khiến người dân không dám khởi nghiệp, hộ kinh doanh không muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp, doanh nghiệp không dám mở rộng quy mô.

Sẽ nghiên cứu kiến nghị xuất hóa đơn tổng cuối ngày

Về kiến nghị cho phép lập bảng kê và xuất hóa đơn điện tử tổng hợp cuối ngày đối với giao dịch bán lẻ giá trị nhỏ, Cục Thuế nêu, quy định hiện hành đã cho phép lập hóa đơn tổng cuối ngày trong một số trường hợp cụ thể.

Ngoài các trường hợp này, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua, kể cả khi người mua không lấy hóa đơn.

Cục Thuế sẽ nghiên cứu kiến nghị cho xuất hóa đơn điện tử tổng hợp cuối ngày với giao dịch bán lẻ giá trị nhỏ ẢNH: ĐAN THANH

Cục Thuế sẽ tổng hợp kiến nghị này để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện trên cơ sở yêu cầu quản lý thuế và mức độ sẵn sàng của hệ thống dữ liệu giao dịch.

Cơ quan này cho biết đang phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để triển khai hỗ trợ phần mềm miễn phí hoặc ưu đãi giá dịch vụ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh.

Trước đó, Công ty TNHH đại lý thuế BCTC kiến nghị cho phép doanh nghiệp, hộ kinh doanh lập bảng kê bán hàng và xuất hóa đơn điện tử tổng vào cuối ngày với những giao dịch đáp ứng các điều kiện sau:

Có giá trị thanh toán dưới ngưỡng do Chính phủ quy định (từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng); người mua là cá nhân, khách lẻ không yêu cầu nhận hóa đơn riêng; người bán phải áp dụng thanh toán 100% không dùng tiền mặt đối với các giao dịch đưa vào bảng kê để lập hóa đơn điện tử cuối ngày.

"Để sử dụng, vận hành hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đầu tư, duy trì phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, thiết bị công nghệ, đường truyền internet, dịch vụ của nhà cung cấp, nhân sự kế toán và các chi phí liên quan. Đây là gánh nặng không nhỏ. Việc lập hóa đơn điện tử riêng cho từng giao dịch bán lẻ có giá trị nhỏ, trong khi người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn làm tăng công việc, chi phí tuân thủ", ông Thức lý giải.