Cục Tuyên huấn nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Dự lễ có đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN; đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố Quyết định của Chủ tịch nước, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Tuyên huấn vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn. Những năm gần đây, Cục Tuyên huấn đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn ẢNH: TTXVN

Trong thời gian tới, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25 ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa", phương châm "5 vững" và "4 định hướng chiến lược"; chủ động tham mưu để công tác này thực sự đi trước mở đường, đi cùng tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Cục Tuyên huấn phải chủ động tham mưu đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới đi vào từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự chuyển biến về bản lĩnh chính trị, đạo đức, phương pháp và phong cách công tác làm thước đo. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Cục Tuyên huấn cần tham mưu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng trong môi trường số; chủ động làm chủ không gian mạng và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, chuyển mạnh từ phương thức truyền thông truyền thống sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác và cá thể hóa; xây dựng năng lực phát hiện sớm, phân tích nhanh, dự báo chính xác các xu hướng tư tưởng, dư luận trên không gian số, chủ động cung cấp thông tin chính thống...

Cùng với đó, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hình ảnh Quân đội nhân dân VN; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành T.Ư, các cơ quan báo chí, các địa phương và đơn vị trong, ngoài quân đội, tạo sự thống nhất về thông tin, phương pháp tuyên truyền và sức lan tỏa xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.