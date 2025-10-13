Cùng đất nước viết tiếp những kỳ tích

Người dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên đến tham quan không chỉ được ôn lại ký ức hào hùng của dân tộc mà còn chiêm ngưỡng công trình được thi công hoàn thành trong thời gian kỷ lục. Trung tâm Triển lãm Quốc gia cũng chính là "trái ngọt" đầu tiên sau khi Nghị quyết 68 thúc đẩy kinh tế tư nhân được ban hành.

Biến điều không thể thành có thể

Chỉ trong 6 ngày đầu tiên mở cửa, từ 28.8 - 2.9, Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) đã đón gần 4 triệu khách tham quan, phá vỡ mọi kỷ lục của các triển lãm trước đây tại Việt Nam. Với sức hút chưa từng có, ngay sau kỳ nghỉ lễ, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 155 quyết định kéo dài thời gian triển lãm thêm 10 ngày để đáp ứng nguyện vọng của người dân có thêm cơ hội tham quan, trải nghiệm triển lãm thành tựu đất nước lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ gây choáng ngợp với người thưởng lãm bởi sự hoành tráng, hiện đại, Trung tâm Triển lãm Quốc gia còn viết nên những kỳ tích trên thế giới.

Đây là công trình có quy mô diện tích, tổng vốn đầu tư thuộc top 10 thế giới, lớn nhất Đông Nam Á. Hệ thống mái vòm thép của VEC cũng hàng đầu thế giới, do Việt Nam tự sản xuất, tự thiết kế, tự thi công theo mô phỏng mai rùa. Ấn tượng hơn cả là tốc độ thi công. Dự án được khởi công ngày 30.8.2024, hoàn thành và bàn giao ngày 27.6.2025, tức chỉ sau hơn 10 tháng, vượt tiến độ 15 tháng so với kế hoạch. Với thời gian thi công thần tốc, VEC đã xác lập kỷ lục mới về tiến độ xây dựng công trình triển lãm tầm cỡ quốc gia, vượt xa các trung tâm triển lãm hàng đầu thế giới như Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thế giới Thâm Quyến (160 ha, top 1 thế giới) mất 3 năm rưỡi để hoàn thành và Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia Thượng Hải (147 ha, top 2 thế giới) hoàn thành sau 3 năm.

Lực lượng “đại bàng nội” sẽ đưa đất nước phát triển hùng cường. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp ngày 10.2.2025 ẢNH: TTXVN

Trong lễ bàn giao mặt bằng, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu đất nước - khẳng định: "Đây không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, tổ chức không gian mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xứng tầm khu vực và thế giới - là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, phát triển và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới". Ngay tại công trình thế kỷ đó, Vingroup cũng giới thiệu một kỳ tích khác: Dàn robot đầu tiên do doanh nghiệp (DN) Việt hoàn toàn làm chủ từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất với thời gian ra đời chỉ vỏn vẹn 6 tháng. VinMotion (thuộc Vingoup) đã lập kỷ lục thế giới về tốc độ triển khai trong công nghệ robot, đặc biệt robot hình người vốn là công nghệ chiến lược và then chốt trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới.

Không chỉ riêng Vingroup, rất nhiều DN Việt Nam thuộc nhiều ngành nghề cũng đã và đang "biến điều không thể thành có thể". Còn nhớ tháng 8.2024, khi phát động thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định đây là mục tiêu vô cùng thách thức. Thế nhưng, tính đến ngày 19.8 đã có 2.476 km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác, riêng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km đã nối liền mạch.

Hành trình thần tốc này ghi dấu ấn nổi bật của những "vua tốc độ" trong ngành xây dựng cầu đường Việt Nam. Điển hình như Tập đoàn Sơn Hải đã khiến các DN trong nước và nước ngoài ngả mũ thán phục trước "kỳ quan" hầm xuyên núi 1.200 tỉ đồng (thuộc cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm) vượt tiến độ 6 tháng. Công trình hầm Dốc Sạn bắt đầu khởi công tháng 11.2021 với quy mô hầm xuyên núi dài 1.480 m, mốc tiến độ mà chủ đầu tư cam kết hoàn thành vào tháng 1.2023 được đánh giá là thử thách rất lớn. Thế nhưng, với hơn 500 thiết bị, 1.500 công nhân, chia 3 ca làm cả ngày lẫn đêm cùng việc áp dụng công nghệ thi công theo phương pháp NATM hiện đại hàng đầu thế giới, hầm Dốc Sạn đã chính thức thông xe vào tháng 5.2022, vượt tiến độ 6 tháng, góp phần đưa toàn tuyến Nha Trang - Cam Lâm về đích sớm 3 tháng, tạo nên kỳ tích trong ngành xây dựng giao thông vận tải trong nước.

Công cuộc đổi mới của đất nước cần có doanh nghiệp Việt mạnh ẢNH: BÁ DUY

Tương tự, "vua đào hầm" Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, sau khi lập kỳ tích với công trình hầm Đèo Cả hiểm trở bậc nhất nước, đang dồn toàn lực quyết tâm đưa cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121 km hoàn thành sớm hơn 1 năm so với kế hoạch, thông xe giai đoạn 1 ngay trong năm nay.

Chưa hết, hàng loạt DN cũng đang xung phong làm nên những điều không tưởng: mở rộng hơn 260 km đường cao tốc Bắc - Nam chỉ ước chừng hơn 12 tháng.

Phá vỡ định kiến, phát huy nội lực

Thủ tướng Chính phủ đã không ngần ngại dùng những từ như "ngưỡng mộ, khâm phục" để nói về các doanh nhân lớn của đất nước - những người "từ hai bàn tay trắng biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể" bằng lòng đam mê, nhiệt huyết, và tinh thần cống hiến. Tinh thần cống hiến ấy càng sục sôi hơn sau khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành. Hàng loạt DN tự tin đăng ký tham gia nhiều lĩnh vực vốn từ trước đến nay do DN nước ngoài hay DN nhà nước thực hiện.

Mở màn là đề xuất được đánh giá mang tính cách mạng của Công ty CP đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (Công ty VinSpeed): Hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam dài 1.541 km trong vòng 5 năm. Chưa nói đến phương thức đầu tư, chỉ riêng mục tiêu tiến độ thần tốc của VinSpeed đã khiến không ít chuyên gia phải "choáng". Theo tính toán, với mục tiêu này, trung bình VinSpeed phải hoàn thành 1,18 ngày/km, tức mỗi ngày thi công xong gần 1 km - tốc độ chỉ thấp hơn đôi chút so với mức kỷ lục của Trung Quốc (tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải: 0,88 ngày/km), nhưng vẫn nhanh hơn hầu hết các quốc gia phát triển, kể cả những nước có nền công nghiệp đường sắt tiên tiến hàng đầu thế giới.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia - biểu tượng cho khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới ẢNH: BÁ DUY

Tương tự, với tuyến đường sắt đô thị nối từ trung tâm TP.HCM tới Cần Giờ, Tập đoàn Vingroup đề xuất làm tàu metro có tốc độ tối đa 250 km/giờ, gấp 2 lần các tuyến đang triển khai trong nước; độ dài 48,5 km, cũng gấp hơn 2 lần tuyến metro số 1 TP.HCM, song thời gian từ khi khởi công đến khi dự kiến hoàn thành chỉ 2 năm, nhanh gấp 6 lần các tuyến đã xây dựng.

Tập đoàn Hòa Phát thành lập hẳn một DN chuyên cung ứng thép làm đường ray cho các dự án đường sắt; rồi Công ty CP Tập đoàn Trường Hải; Công ty CP Tập đoàn Sovico; Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex)…, hàng loạt DN đang hỗ trợ TP.HCM hiện thực hóa giấc mơ metro với cam kết hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng trong thời gian xây dựng chỉ khoảng 2 - 4 năm/tuyến.

Cùng trong ngành xây dựng hạ tầng, nếu trước đây nhà thầu nội lép vế toàn tập trong các cuộc đấu thầu ở các lĩnh vực khó như điện, cảng, thì giờ đây, cục diện đã khác. Liên danh Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương (Pacific Corporation) và Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân (Phú Xuân) đã vượt qua các nhà thầu Nhật Bản, Singapore… để triển khai xây dựng Cảng Nhà máy điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng (Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng). Từ thành công của 2 dự án trên, Liên danh nhà thầu Pacific Corporation - Phú Xuân tiếp tục trúng thầu gói đầu tư xây dựng Cảng Nhà máy điện Vân Phong (Khánh Hòa) trị giá khoảng 1.300 tỉ đồng được đầu tư bởi Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Phú Xuân cũng là đơn vị thi công xây dựng dự án cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam - Cái Mép Gemadept - Terminal Link (Gemalink) tại TP.HCM với giá trị hợp đồng hơn 1.400 tỉ đồng. Trước đó, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân do Công ty cổ CP Cảng Quốc tế Vĩnh Tân làm chủ đầu tư cũng do Phú Xuân và Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình thủy (WACOSE) thi công xây dựng. Đây là một trong những cảng biển nước sâu đầu tiên ở Việt Nam do một DN tư nhân trong nước đầu tư, khai thác với số vốn trên 2.000 tỉ đồng.

Sun Group, nhà phát triển du lịch hàng đầu Việt Nam, cũng chứng tỏ bản lĩnh với cam kết hoàn thành mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - biểu tượng mới về kiến trúc và công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam - chỉ trong 18 tháng. Cam kết của Sun Group được bảo chứng sau khi đã làm nên lịch sử: xây dựng và đưa vào vận hành sân bay quốc tế Vân Đồn chỉ trong 2 năm.

Không chỉ các DN lớn, rất nhiều DN nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực từ giao thông tới du lịch, sản xuất, công nghệ… đều đã mạnh dạn đề xuất được tham gia các dự án, chung tay thực hiện mục tiêu lớn của dân tộc. Có thể thấy, chỉ trong một thời gian ngắn khi Nghị quyết 68 ban hành, DN tư nhân Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Các đề xuất táo bạo, những cam kết phi thường của họ đang phá vỡ những định kiến về nội lực, bản lĩnh và sự bứt phá giới hạn của DN tư nhân Việt.

Trụ cột vững chắc cho khát vọng Việt Nam thịnh vượng

TS Nguyễn Sĩ Dũng, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nhận xét: Đằng sau làn sóng đầu tư mới là sự tự tin, niềm tự hào và một môi trường chính sách thông thoáng chưa từng có tiền lệ. "Tổng Bí thư Tô Lâm đã thắp lên ngọn lửa niềm tin khi dành hẳn một bài viết sâu sắc để khẳng định vai trò "đòn bẩy" của kinh tế tư nhân. Điều đó tạo ra một lực đẩy rất lớn, không chỉ về mặt tinh thần, mà còn có khả năng tạo ra làn sóng cải cách thực chất trong chính sách và pháp luật. Chính sự ghi nhận ấy sẽ xóa đi mặc cảm lịch sử, tạo điều kiện để doanh nhân tư nhân đứng dậy với tư thế đàng hoàng, tự tin và vươn xa. Cùng với đó, cải cách thể chế là chìa khóa then chốt. Với quyết tâm làm trong sạch môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo lập cạnh tranh công bằng, Nhà nước đang gửi đi thông điệp rõ ràng: Làm ăn chân chính sẽ được bảo vệ, đầu tư đổi mới sáng tạo sẽ được khuyến khích, còn lợi ích nhóm, tiêu cực và cản trở phát triển sẽ bị loại bỏ. Đây là điều kiện tiên quyết để kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Đặc biệt, sự chuyển động từ chính người dân, từ cộng đồng doanh nhân sẽ là lực đẩy nội sinh mạnh mẽ nhất. Khi niềm tin được khơi dậy, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi sẽ lan tỏa. Kinh tế tư nhân sẽ không chỉ lớn mạnh về quy mô, mà còn trưởng thành về chất lượng: Bền vững hơn, đổi mới hơn, có trách nhiệm xã hội hơn và ngày càng hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông nói.

"Tôi hình dung một tương lai mà ở đó, DN tư nhân Việt Nam sẽ không chỉ là động lực của nền kinh tế trong nước, mà còn trở thành những "đại sứ thương hiệu" của quốc gia, mang sản phẩm, trí tuệ và bản sắc Việt Nam đi khắp năm châu. Đó sẽ là lúc kinh tế tư nhân thực sự trở thành niềm tự hào của dân tộc và là một trụ cột vững chắc cho khát vọng thịnh vượng Việt Nam", TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.