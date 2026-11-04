Cùng là biển báo 'quay đầu xe' nhưng khác số mũi tên, hiểu sao cho đúng?

Khi lưu thông trên những tuyến đường có dải phân cách, tài xế thường quan sát biển nền xanh với mũi tên trắng quay ngược để tìm nơi quay đầu. Tuy nhiên, không phải biển báo nào có biểu tượng hình chữ U cũng thể hiện cùng một nội dung. Có biển chỉ một mũi tên, trong khi biển khác xuất hiện hai mũi tên uốn cong. Nếu chỉ nhìn lướt qua, người điều khiển phương tiện rất dễ nhầm lẫn.

Biển I.409 và I.410 chỉ khác nhau số mũi tên ẢNH: QCVN 41

Theo QCVN 41:2024/BGTVT (QCVN 41) về báo hiệu đường bộ, hai biển này lần lượt mang số hiệu I.409 và I.410, đều thuộc nhóm biển chỉ dẫn. Dù cùng giúp người tham gia giao thông nhận biết nơi được phép quay đầu nhưng mỗi biển lại có ý nghĩa riêng.

Cụ thể, theo mục E.9, Phụ lục E của QCVN 41, biển I.409 có tên gọi "Chỗ quay xe". Biển có nền xanh, ở giữa là một mũi tên trắng uốn ngược thành hình chữ U, dùng để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe.

Chẳng hạn, trên đường có dải phân cách giữa, tại một điểm mở, được tổ chức cho phương tiện quay đầu, người điều khiển có thể bắt gặp biển I.409. Khi đó, biển giúp tài xế xác định đúng chỗ được quay xe, thay vì tự ý chuyển hướng tại những vị trí khác.

Trong khi đó, theo mục E.10, Phụ lục E, biển I.410 mang tên "Khu vực quay xe". Dù cũng sử dụng nền xanh và hình mũi tên màu trắng, biển này dễ nhận biết nhờ hai mũi tên uốn cong, thay vì một mũi tên như I.409.

Khác biệt quan trọng là I.410 dùng để chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu, đồng thời trên biển có hình mô tả cách thức tiến hành quay xe. Vì vậy, tài xế cần quan sát tổ chức giao thông tại khu vực được chỉ dẫn để thực hiện thao tác phù hợp. Đặc biệt, hai mũi tên không có nghĩa hai xe được quay đầu cùng lúc hoặc có hai làn dành riêng cho việc quay xe.

Biển I.409 dùng để chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe ẢNH: CARPLA

Một chi tiết khác cần lưu ý là vị trí đặt biển. Theo QCVN 41, I.409 và I.410 được đặt ngay trước, sát nơi cần chỉ dẫn; nếu đặt cách xa hơn phải có biển phụ S.502 "Khoảng cách đến biển báo hiệu".

Hiểu đơn giản, nếu dưới biển I.409 có biển phụ ghi 200 m, nơi được phép quay đầu nằm ở phía trước, cách vị trí đặt biển khoảng 200 m. Tài xế cần tiếp tục di chuyển đến đúng vị trí thay vì quay đầu ngay dưới chân biển.

Như vậy, cách phân biệt nhanh là I.409 có một mũi tên, chỉ "Chỗ quay xe"; còn I.410 có hai mũi tên, chỉ "Khu vực quay xe" và mô tả thao tác. Dù gặp biển nào, người lái vẫn phải giảm tốc độ, bật tín hiệu chuyển hướng, quan sát và nhường đường theo quy định để quay đầu an toàn.