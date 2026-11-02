Phân biệt biển viền đỏ nền trắng, xe tải đen khác nhau chữ số thế nào?

Khi lưu thông trên đường, người điều khiển xe tải có thể bắt gặp hai biển báo cấm có hình thức gần như giống hệt nhau. Cả hai đều là biển tròn, nền trắng, viền đỏ, ở giữa có hình chiếc xe tải màu đen bị gạch chéo đỏ. Tuy nhiên, một biển không ghi chữ số, biển còn lại có trị số tính bằng tấn trên thùng xe.

Biển P.106a và P.106b chỉ khác nhau ở chi tiết nhỏ, còn lại hoàn toàn giống nhau ẢNH: QCVN 41

Theo QCVN 41:2024/BGTVT (QCVN 41) về báo hiệu đường bộ, đây lần lượt là biển P.106a và P.106b. Sự khác biệt tưởng chừng nhỏ này lại quyết định xe tải nào được phép đi vào tuyến đường.

Biển P.106a cấm những phương tiện nào?

Theo mục B.6, Phụ lục B của QCVN 41, biển P.106a có tên gọi "Cấm xe ô tô tải", dùng để báo đường cấm các loại ô tô tải, trừ những xe được ưu tiên theo quy định. Biển còn có hiệu lực cấm đối với máy kéo và xe máy chuyên dùng.

Đặc điểm nhận diện P.106a là hình xe tải màu đen không có chữ số tấn trên thùng xe. Vì vậy, biển không phân biệt xe tải có khối lượng chuyên chở lớn hay nhỏ.

Biển P.106a cấm các loại xe tải đi qua ẢNH: CHÍ TÂM

Chẳng hạn, xe tải có khối lượng chuyên chở 1 tấn hay 3,5 tấn đều thuộc diện bị cấm khi gặp biển P.106a. Tài xế không thể căn cứ vào việc xe nhỏ, chở ít hàng hoặc đang chạy không tải để cho rằng phương tiện được đi qua.

Chữ số tấn trên biển P.106b có ý nghĩa gì?

Khác với P.106a, biển P.106b có thêm chữ số màu trắng trên hình thùng xe, chẳng hạn 2,5t hoặc 3,5t. Đây là giới hạn dùng để xác định nhóm ô tô tải bị cấm.

Cụ thể, biển P.106b cấm những ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn trị số ghi trên biển. Khối lượng này được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, không phải lượng hàng hóa thực tế đang nằm trên thùng xe.

Ví dụ, với biển P.106b ghi 2,5t, ô tô tải có khối lượng chuyên chở dưới 2,5 tấn không thuộc diện bị cấm bởi biển báo này. Ngược lại, xe có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2,5 tấn không được phép đi qua, kể cả khi thùng xe trống.

Điểm dễ nhầm là nhiều tài xế cho rằng chỉ cần dỡ bớt hàng xuống dưới 2,5 tấn sẽ được lưu thông. Tuy nhiên, cách hiểu này không đúng bởi biển căn cứ vào thông số chuyên chở trên giấy kiểm định. Tương tự P.106a, P.106b cũng cấm máy kéo và xe máy chuyên dùng.

Cần lưu ý, trị số trên biển P.106b không phải giới hạn khối lượng toàn bộ xe như biển P.115. Nói cách khác, P.106a cấm theo loại phương tiện, còn P.106b cấm ô tô tải theo ngưỡng khối lượng chuyên chở. Phân biệt đúng hai biển giúp tài xế tránh đi nhầm đường cấm.