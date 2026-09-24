21 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương khoảng 200 km. Một trường hợp khác, quãng đường chỉ khoảng 16 km nhưng chi phí được phản ánh lên tới 5 triệu đồng.

Đây là những vụ việc cụ thể từng được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ; đồng thời cũng đặt ra nhiều băn khoăn trong dư luận về giá cước vận chuyển người bệnh bằng xe cứu thương.

Từ những câu chuyện này, một câu hỏi rộng hơn được đặt ra là: giá một chuyến xe cứu thương được hình thành như thế nào?

Ở góc độ chuyên môn, BS.CKII Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, phân tích những yếu tố có thể cấu thành giá dịch vụ sử dụng xe cấp cứu. Trong đó 2 yếu tố chính có thể kể đến là nhân lực và vật lực.

Theo BS.CKII Nguyễn Duy Long, sự chênh lệch chi phí có thể xuất phát từ khác biệt về mô hình hoạt động, nhân sự và mức độ đầu tư của từng đơn vị ẢNH: SẦM ÁNH

Cùng là xe cứu thương, vì sao có chuyến vài triệu, có chuyến lên tới hàng chục triệu?

Phân tích của BS.CKII Nguyễn Duy Long cho thấy chi phí của một chuyến cấp cứu ngoại viện không chỉ phụ thuộc vào quãng đường, mà còn liên quan đến nhân lực, phương tiện, thiết bị và mức độ hỗ trợ y tế. Tuy nhiên, các yếu tố này được tính vào giá dịch vụ như thế nào vẫn phải căn cứ quy định hiện hành và bảng giá được đơn vị cung cấp dịch vụ công khai.

Trên thị trường có thể ghi nhận nhiều mức giá dịch vụ vận chuyển người bệnh bằng xe cứu thương. Tuy nhiên, để đánh giá sự chênh lệch này có hợp lý hay không, cần đặt các mức giá trong cùng điều kiện so sánh. Theo BS.CKII Nguyễn Duy Long, sự chênh lệch chi phí có thể xuất phát từ khác biệt về mô hình hoạt động, nhân sự và mức độ đầu tư của từng đơn vị.

Trong tình huống cấp cứu, người bệnh và gia đình thường không có nhiều thời gian để so sánh dịch vụ. Vì vậy, theo Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, việc công khai bảng giá và thông tin rõ các khoản chi phí ngay từ đầu là yếu tố quan trọng để người dân có cơ sở lựa chọn và kiểm tra dịch vụ.

Trên thị trường có thể ghi nhận nhiều mức giá dịch vụ vận chuyển người bệnh bằng xe cứu thương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ thực tế cấp cứu ngoại viện, BS.CKII NGUYỄN DUY LONG đề xuất cần có cơ chế để những trường hợp thực sự là cấp cứu được hỗ trợ về chi phí, qua đó giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ kịp thời mà không phải quá lo lắng về giá.

Một chuyến xe cứu thương có thể bao gồm nhiều yếu tố cấu thành chi phí, từ quãng đường, nhân lực, phương tiện, thiết bị đến các dịch vụ hỗ trợ đi kèm. Vì vậy, việc đánh giá một mức thu cần dựa trên đầy đủ các yếu tố cấu thành dịch vụ và quy định về giá, thay vì chỉ nhìn vào quãng đường hoặc số tiền phải trả.

Trong bối cảnh người bệnh và gia đình thường phải đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn, việc công khai giá, giải thích rõ phạm vi dịch vụ và thông tin đầy đủ các khoản chi phí sẽ giúp người dân có thêm cơ sở để lựa chọn, đối chiếu và bảo vệ quyền lợi của mình.