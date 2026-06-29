Từ ngày 1.7.2026, việc đi xe buýt tại TP.HCM sẽ không còn tốn phí đối với phần lớn hành khách. Chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt đang hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để người dân lựa chọn giao thông công cộng thay cho phương tiện cá nhân.

Từ ngày 1.7.2026, việc đi xe buýt tại TP.HCM sẽ không còn tốn phí đối với hành khách ẢNH: SẦM ÁNH

Xe buýt TP.HCM miễn phí từ 1.7, người dân háo hức nhưng vẫn chờ một điều quan trọng hơn

Từ ngày 1.7 đến hết tháng 9, hành khách được đi xe buýt miễn phí hoàn toàn mà chưa bắt buộc thực hiện xác thực hay định danh ẢNH: SẦM ÁNH

Chính sách miễn phí vé xe buýt sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Từ ngày 1.7 đến hết tháng 9, hành khách được đi xe buýt miễn phí hoàn toàn mà chưa bắt buộc thực hiện xác thực hay định danh. Từ ngày 1.10 đến hết năm 2026, việc hỗ trợ giá vé sẽ gắn với các hình thức xác thực điện tử như căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc các ứng dụng được thành phố cho phép.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, chương trình được triển khai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là thay đổi thói quen đi lại, gia tăng tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng và góp phần giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường đô thị.

Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện miễn phí vé, nhiều người dân cho rằng điều quan trọng không kém là chất lượng dịch vụ phải tiếp tục được nâng lên để giữ chân hành khách lâu dài.

Bên cạnh câu chuyện miễn phí vé, nhiều người dân cho rằng điều quan trọng không kém là chất lượng dịch vụ phải tiếp tục được nâng lên để giữ chân hành khách lâu dài ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo các chuyên gia giao thông, việc miễn vé là cơ hội để thu hút thêm hành khách trải nghiệm xe buýt, nhất là những người trước đây ít hoặc chưa từng sử dụng loại hình vận tải công cộng này. Tuy vậy, để những hành khách trải nghiệm thực sự trở thành người sử dụng thường xuyên, bài toán quan trọng vẫn là chất lượng dịch vụ.

Miễn phí vé xe buýt có thể là cú hích ban đầu để người dân bước lên xe. Nhưng để họ tiếp tục lựa chọn xe buýt trong những năm tới, điều quan trọng hơn là xây dựng được một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, đúng giờ, an toàn và đủ sức cạnh tranh với phương tiện cá nhân.