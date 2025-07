Cùng lúc mắc nhiều triệu chứng, khi nào cần đi cấp cứu?

Mỗi nhóm triệu chứng khi xuất hiện đều được xem là tình trạng y tế khẩn cấp. Thậm chí, phát hiện sớm và hành động nhanh sẽ giúp cứu mạng người bệnh.

Đau bụng dữ dội, buồn nôn và sốt là những triệu chứng thường gặp của viêm ruột thừa ẢNH: AI

Các nhóm triệu chứng này gồm:

Đau ngực, khó thở, chóng mặt hay buồn nôn

Nhóm triệu chứng này là dấu hiệu đặc trưng của đau tim. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết đau ngực thường là cảm giác đè nặng, thắt chặt hoặc nóng rát ở giữa ngực, kéo dài vài phút hoặc tái đi tái lại từng cơn. Nếu đau ngực kèm với khó thở, chóng mặt hay buồn nôn thì đó là dấu hiệu tim không nhận đủ ô xy do tắc nghẽn mạch vành, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đau đầu dữ dội, rối loạn thị giác, ói mửa

Một cơn đau đầu dữ dội kèm theo các dấu hiệu thần kinh như nhìn mờ, thấy ánh sáng chớp nhoáng, hoa mắt và ói mửa có thể là dấu hiệu của xuất huyết não, phình mạch não bị vỡ, gia tăng áp lực nội sọ hay đột quỵ dạng xuất huyết.

Ngoài ra, nếu cơn đau đầu đến đột ngột, dữ dội chưa từng có, đặc biệt là kèm nôn ói hoặc cứng cổ, thì cần phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, chán ăn

Khi ba triệu chứng này xảy ra đồng thời mà không có lý do rõ ràng thì có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng, chẳng hạn ung thư, suy giáp, nhiễm trùng mạn tính hoặc bệnh gan, thận.

Tê yếu đột ngột một bên cơ thể, khó nói, méo mặt

Đây là bộ ba triệu chứng kinh điển của đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu não. Khi máu không thể lên não do bị tắc mạch, các vùng điều khiển vận động, lời nói và khuôn mặt lập tức bị ảnh hưởng. Can thiệp sớm trong vòng 3 đến 4,5 giờ sau khi đột quỵ sẽ giúp tăng đáng kể khả năng phục hồi.

Đau bụng dữ dội, buồn nôn, sốt

Đây là nhóm triệu chứng thường gặp của viêm ruột thừa, viêm tụy cấp, viêm túi mật, thậm chí thủng dạ dày. Đây đều là những tình trạng cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp. Đau bụng dữ dội kèm nôn ói, sốt là dấu hiệu viêm cấp tính trong ổ bụng. Nếu không can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm trùng huyết, theo Medical News Today.