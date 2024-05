Cùng sở hữu nhiều sao, CLB Thái Nguyên T&T và Hà Nội I chia điểm

Được đánh giá rất cao trước thềm giải khởi tranh nhưng CLB Thái Nguyên T&T chưa đáp ứng được kỳ vọng. Đội bóng của HLV Đoàn Việt Triều chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 1 ở 4 vòng đấu đã qua. Đáng nói hơn, những đội mà CLB Thái Nguyên giành chiến thắng là những đội yếu như TP.HCM II và Sơn La. Ngược lại, khi gặp những đội mạnh như Than KSVN, TP.HCM I, đội bóng đến từ “vùng chè” không tỏ ra vượt trội.



Trái ngược với Thái Nguyên T&T, CLB Hà Nội I khẳng định mình là một trong những đội mạnh ở giải VĐQG. Không cần quá ồn ào nhưng Thanh Nhã và các đồng đội liên tục thắng để tạo nên cuộc đua song mã với CLB TP.HCM I ở ngôi đầu bảng. Một chiến thắng để bám đuổi đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Chi là điều mà CLB Hà Nội I hướng đến ở trận gặp Thái Nguyên T&T.

CLB Thái Nguyên T&T chơi lép vế trước đội Hà Nội I trong hiệp 1. Bích Thùy “im hơi” trong khi những vệ tinh xung quanh cô cũng không thể hiện quá nhiều điều.

Bích Thùy (áo xanh) chơi đầy cố gắng nhưng không thể ghi bàn vào lưới CLB Hà Nội I VFF

Mãi đến phút 72, tình huống nguy hiểm mới đến với CLB Thái Nguyên T&T. Cầu thủ mang đến sự khác biệt không ai khác vẫn là Bích Thùy. Nhận đường chuyền của đồng đội, cầu thủ mang áo số 7 của CLB Thái Nguyên T&T giữ bóng tinh tế rồi tung cú sút đẹp mắt. Thủ thành Kiều Oanh đã bó tay nhưng bóng lại đập vào xà ngang trong sự tiếc nuối. Đáng chú ý, đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất mà CLB Thái Nguyên T&T tạo ra ở trận này.

Phía đối diện, Hà Nội I vẫn cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống tấn công biên. Tốc độ của Thanh Nhã được tận dụng tối đa và cô mang đến nhiều mối đe dọa cho hàng thủ CLB Thái Nguyên T&T. Dù vậy, cơ hội nguy hiểm nhất của đội bóng HLV Đặng Quốc Tuấn trận này lại đến ở trung lộ. Phút 74, Thái Thị Thảo có cơ hội trong vòng cấm CLB Thái Nguyên T&T nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Những phút còn lại, CLB Hà Nội I có thêm một số cơ hội nhưng đều không thể tận dụng.

Kim Thanh (số 1) giúp CLB Thái Nguyên T&T có 1 điểm đầy may mắn VFF

Hòa thất vọng 0-0 với CLB Hà Nội I, Thái Nguyên T&T rơi xuống thứ 4 với 8 điểm. Khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng là CLB TP.HCM I giờ đây đã là 7 điểm. Trong khi đó, CLB Hà Nội I bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm số với đội đầu bảng. CLB Hà Nội I có 13 điểm, tiếp tục đứng thứ 2.

Ở trận còn lại, CLB Than KSVN có thắng lợi dễ dàng 2-0 trước đội TP.HCM II. Trúc Hương và Hà Thị Nhài là những người mang về niềm vui cho CLB Than KSVN với các bàn thắng ở các phút thứ 6 và 79. CLB Than KSVN đã vươn lên đứng thứ 3 với 10 điểm trong khi CLB TP.HCM II có 3 điểm, rơi xuống đứng thứ 7.